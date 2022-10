Carlos Sainz: «Hätte ich von Russell nicht erwartet»

Kollision zwischen Carlos Sainz (Ferrari) und George Russell (Mercedes) kurz nach dem Start zum Grossen Preis der USA. Der Spanier ist stinksauer: «Ich bin nicht da, um Strafen einzuschätzen.»

Kurz nach dem Start zum Grossen Preis der USA stand Pole-Position-Mann Carlos Sainz still – umgedreht von George Russell in der ersten Kurve des Circuit of the Americas (COTA). Der Madrilene schaffte es noch zurück an die Box, aber die Ferrari-Mechaniker stellten eine irreparable Beschädigung fest, aus die Maus.

Mercedes-Fahrer George Russell erhielt für sein Foul eine Fünfsekunden-Strafe, die er bei seinem ersten Reifenwechsel absass. Sogar Russells Landsmann Martin Brundle findet: «Das ist eine milde Strafe, gemessen daran, dass Sainz aus dem Rennen ist.»

Der 28-jährige Spanier zur Szene: «Wieder ein Rennen, das kurz nach dem Start für mich vorbei ist. Wenn du von Pole-Position losfährst und dann solche Fehler siehst, von Top-4-Piloten der Formel 1 – das hätte ich von Russell nicht erwartet. Und wieder mal war ich der Leidtragende.»

Auf die Frage, wie er das Strafmass von Sainz einschätzt, sagte der Madrilene: «Gemessen an meinem Ausfall ist das bestimmt nicht fair. Aber ich bin nicht da, um Strafen einzuschätzen.»

George Russell: «Ich entschuldige mich bei Carlos. Du willst nie in einen Zwischenfall verwickelt sein, der das Rennen eines Gegners beendet. Ich achtete auf die drei Autos direkt um mich herum und ging davon aus, dass Sainz auf der Aussenseite bleiben würde. Aber dann wählte er zu meiner Verblüffung eine andere Linie, und ich konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Das hätte ich kommen sehen müssen – mein Fehler.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +55,078

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

12. Alex Albon (T), Williams, +75,057

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

15. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 78

09. Alonso 71

10. Bottas 46

11. Vettel 36

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 149

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8