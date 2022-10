Alonso über Unfall: Angst vor dem Indy-Crash

Der Crash von Fernando Alonso und Lance Stroll sah im ersten Moment beängstigend aus. Doch am Ende fuhr der Spanier sogar noch in die Punkte – im ersten Moment zumindest.

Als Fernando Alonso in der 22. Runde des USA-GP mit seinem Alpine nach einer Kollision mit Lance Stroll abhob, stockte den Zuschauern für einen Moment der Atem. Alonso selbst übrigens auch.

«Es war nicht schön, denn wenn man in der Luft ist, ist man sich nicht bewusst, wo man sich auf der Strecke befindet», sagte er.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich viel weiter links war, und wenn man den seitlichen Zaun erwischt, den metallischen, dann dreht man sich in der Luft um 360 [Grad]. Diese Art von Unfällen sieht man in der IndyCar-Szene häufig, und sie sind ziemlich gefährlich. Ich dachte also, dass ich auf diesem Zaun landen würde», so Alonso.

Das tat er zum Glück nicht, er landete hart auf dem Boden und konnte sogar weiterfahren. Nur weil ein Rückspiegel locker war und später wegflog, bekam er eine Zeitstrafe aufgebrummt und flog so noch aus den Top Ten. Doch das ist eine andere Geschichte (die Infos dazu gibt es hier).

Stroll bekam eine Rückversetzung aufgebrummt, dazu zwei Strafpunkte. Jacques Villeneuve findet sogar, dass Stroll gesperrt werden sollte.

Alonso sieht das wesentlich entspannter. «Wenn man sich es im TV ansieht, dann ist es ehrlicherweise ein Rennunfall. Wir sind beide zur gleichen Zeit nach links gezogen, was den Rest ausgelöst hat. Es war einfach für uns beide ein unglücklicher Moment», sagte Alonso diplomatisch. Wohl wissend, dass Unfallgegner Stroll 2023 bei Aston Martin sein Teamkollege sein wird.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8