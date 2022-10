George Russell in Austin: Sainz-Crash mit Folgen

Für den Crash mit Carlos Sainz im Austin-GP erhielt Mercedes-Pilot George Russell nicht nur eine 5-sec-Strafe. Sein Silberpfeil wurde beim unliebsamen Treffen mit dem Ferrari auch beschädigt.

Kurz nach dem Start des Rennens in Austin war der GP für Polesetter Carlos Sainz schon gelaufen. Der Ferrari-Pilot wurde von George Russell in der ersten Kurve getroffen und drehte sich. Er schaffte es zwar zurück an die Box, doch dort musste er seinen roten Renner abstellen. Russell konnte weiterfahren, erhielt aber eine Strafe fürs Verursachen des Crashs.

Der Mercedes-Fahrer kassierte eine 5-sec-Strafe, die er im Rahmen seines ersten Boxenstopps absolvierte. Am Ende durfte sich der 24-Jährige den fünften Platz bejubeln. Nach der Zielankunft entschuldigte er sich sofort beim Spanier, der das Strafmass gegen Russell folgendermassen kommentierte: «Gemessen an meinem Ausfall ist das bestimmt nicht fair.»

Der Unfall hatte aber auch andere Folgen für Russell, wie Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin rückblickend erklärt: «Die Endplatte war ziemlich stark beschädigt.» Das wirkte sich auch auf die Rundenzeit aus, der Zeitverlust wird mit ein bis zwei Zehntel beziffert.

«Aber das grössere Problem war die Auswirkung auf die Fahrzeugbalance», betont Shovlin. «es gab Teile, die nicht mehr richtig befestigt waren, sie bewegten sich ein wenig und das störte den Luftstrom, was wiederum zu einem unberechenbaren Fahrverhalten führen kann.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8