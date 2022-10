Günther Steiner: «Es war ziemlich nervenaufreibend»

Im jüngsten Formel-1-Rennen in Austin konnte Kevin Magnussen in die Punkte fahren, weil er nur einmal an die Box abbog. Die Strategie-Wahl war eine Nervenprobe für das Haas-Team, wie Günther Steiner gesteht.

Am Ende musste sich Kevin Magnussen in Austin zwar Sebastian Vettel geschlagen geben. Dennoch durfte der Haas-Pilot als Achter vier frische WM-Zähler bejubeln. Zum ersten Mal seit dem Rennwochenende in Spielberg schaffte er es damit in die Punkte. Dies gelang ihm auch dank der Tatsache, dass er nur einen Reifenwechsel einlegte.

Teamchef Günther Steiner erzählt rückblickend: «Als Kevin sagte, dass er auf seine Reifen das Rennen beenden könne, dachten wir: ‚Bist du sicher, dass dies möglich ist?‘ Dabei ging es nicht nur um die Frage, ob die Reifen halten würden. Sondern auch darum, ob der Reifenabbau moderat genug bleiben würde, um nicht zurückzufallen.»

«Für diesen Fall haben wir uns deshalb eine Backup-Strategie zurechtgelegt, um den Zeitverlust in Grenzen zu halten, sollte die Performance einbrechen. Wir waren bereit, ihn so schnell wie möglich an die Box zu holen und mit weichen Reifen auszurüsten, sollten die Rundenzeiten zu hoch ausfallen», schildert der Südtiroler.

«Es war ziemlich nervenaufreibend, denn wir wussten, dass wir mit einem zweiten Stopp auf den zehnten Platz zurückfallen würden. Und wir wollten natürlich so gut wie möglich abschneiden. Kevin hat fantastische Arbeit geleistet und schnelle Zeiten geschafft, ohne dass seine Reifen überhitzten. Am Ende wurde er von Sebastian Vettel überholt, aber es war ein aufregendes Duell. Und manchmal ist ein Kampf auch dann erfüllend, wenn du ihn verlierst», stellt Steiner klar.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision

WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8