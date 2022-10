Mexiko-Quali im Live-Ticker: Dreikampf in Sicht

Normalerweise heisst es in einem Abschlusstraining 2022: Max Verstappen gegen Ferrari. Aber in Mexiko könnte auch Mercedes mitmischen. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

In den meisten Qualifyings der Formel 1 mit den Flügelautos 2022 kam es zu einem Kampf zwischen Max Verstappen und den Ferrari-Fahrern Charles Leclerc und Carlos Sainz um die Pole. Neun Mal krallte sich Leclerc die Pole, fünf Mal Verstappen, drei Poles gingen an Sainz, dazu kamen eine Pole-Position für Sergio Pérez und George Russell.

In Mexiko weiss Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir tun uns leichter auf Strecken, wo mit viel Abtrieb gefahren wird. Das haben wir schon in Barcelona erlebt, später bei der Pole von George in Ungarn oder bei einer starken Leistung unserer Piloten in Zandvoort.»

Ex-Formel-1-Pilot Paul Di Resta: «Ich glaube, dass wir dieses Mal nicht den üblichen Kampf Max gegen Ferrari erleben werden, sondern dass Mercedes da mitmischen kann.»

Ob es wirklich dazu kommt, können Sie mit unserem Live-Ticker verfolgen, Sie verpassen dabei keinen wichtigen Moment. Wir gehen damit 21.40 Uhr europäischer Zeit (14.40 in Mexiko) online. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Grosser Preis von Mexiko im Fernsehen

Samstag, 29. Oktober

18.00: Sky Sport F1 – Mexiko-GP 1988

18.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

18.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training

19.00: Drittes Training

20.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: USA-GP 2022

21.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

21.30: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

21.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

21.55: SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00: Qualifying

23.00: ServusTV – Qualifying Analyse

23:30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 30. Oktober

00.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

01.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

02.30: Sky Sport F1 – USA-GP 2022 in Austin

03.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

05.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00: Sky Sport F1 – Japan-GP 2022 in Suzuka

08.00: Sky Sport F1 – Warm-Up

08.20: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Fahrer

09.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

14.00: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung

15.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

16.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.15: Sky Sport F1 – Mexiko-GP 1988

19.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.35: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

20.40: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00: Grosser Preis von Mexiko

22.40: ServusTV – Analysen und Interviews

23.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23:35: ORF – Motorhome

23.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen





2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766