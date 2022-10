3. Training Mexiko: Mercedes vorn, Russell & Hamilton

Drittes freies Training zum Grossen Preis von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez: Mercedes fährt die schnellsten Zeiten, mit George Russell vor Lewis Hamilton. Spannende Ausgangslage fürs Abschlusstraining!

Dem dritten Training kam in Mexiko besonders grosse Bedeutung zu, wie Formel-1-Champion Max Vertappen erklärte: «Aufgrund des Pirelli-Tests im zweiten freien Training konnten wir am Freitag nur wenig lernen.»

Also mussten die Piloten und ihre Ingenieure viel Arbeit in die dritte Trainingsstunde packen: Erfahrungen mit Dauerläufen im Hinblick aufs Rennen, Feinabstimmung des Autos fürs Abschlusstraining. Pannen oder Fahrfehler hatten da keinen Platz.

Bei 20 Grad Lufttemperatur, 40 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und 37 Grad Pistentemperatur standen schon zwei Strafversetzungen fest: Lance Stroll um drei Ränge zurück wegen der Kollision mit Fernando Alonso in Texas. Kevin Magnussen wird fünf Ränge zurückweichen müssen, weil in seinen Haas-Renner ein neuer Verbrennungsmotor von Ferrari eingebaut wurde.

Apropos Ferrari: Der Crash von Charles Leclerc im zweiten freien Training hat keine negativen Folgen für den Monegassen – es sind genügend Ersatzteile vorhanden, es wird kein neues Getriebe benötigt und auch kein neuer Motor. Vielleicht aber einer bei Alfa-Fahrer Guanyu Zhou. Nach nur einer Installationsrunde wurde der Chinese an die Box befohlen.

Beim ersten Lauf mit weichen Reifen musste Leclerc schon wieder gewaltig zaubern, ums einen Ferrari nicht aus der Kontrolle zu verlieren, dennoch Bestzeit vor Lewis Hamilton. Die Autos liegen noch immer sehr nervös, die Bahn baut kaum Haftung auf.



Carlos Sainz brach nach Bestzeit im ersten Sektor ab, wegen eines Fahrfehlers. Im zweiten Anlauf ging es besser – der Spanier nun vorne.



Jubel von den Tribünen: Sergio Pérez auf der Bahn! Der Mexikaner konnte mit Sainz nicht ganz mithalten, Zweitschnellster.



Dann zeigte George Russell, dass mit Mercedes zu rechnen ist: neue Bestzeit. Lewis Hamilton war schneller unterwegs als Russell, rutschte aber am Eingang des Stadionteils geradeaus.



Wo waren die Deutschen? Mick Schumacher auf Rang 7 (nach Ausrutscher in Kurve 4), Vettel noch ohne gezeitete Runde. Max Verstappen war noch gar nicht auf der Bahn erschienen.



Dann Schumacher erneut neben der Bahn, der Satz weicher Reifen im Eimer, der Dreher dieses Mal in Kurve 10. Danach stand Mick Alfa-Fahrer Zhou im Weg.



Teamchef Günther Steiner: «Diese Stelle ist heikel, zum Glück ist der Wagen nicht beschädigt worden. Das waren auch andere Piloten in Schwierigkeiten.»



Stand nach 15 Minuten: Russell, Sainz, Leclerc, Pérez, Hamilton. Verstappen cool in der Box.



Carlos Sainz schimpfte am Funk über Blockade Bottas: «Der Kerl geht nicht mal auf einer Aufwärmrunde aus dem Weg, unfassbar.» Der Madrilene zeigte dem Finnen eine abschätzige Handbewegung.



Nach 20 Minuten liess sich Champion Max Verstappen erstmals auf der Strecke blicken. Der 25-jährige Niederländer war im ersten Sektor langsamer als Sainz, im zweiten der schnellste Mann, im dritten Abschnitt eine Zehntelsekunde langsamer als Russell – aber in der Kombination reichte das zur Bestzeit, 109 Tausendstelsekunden schneller als der Engländer. Max am Funk: «Mein erster Sektor war miserabel, ich war zu sehr auf den Randsteinen.»



Fernando Alonso versemmelte die erste Chance auf den Titel «Best of the Rest» (also kein Fahrer von Red Bull Racing, Ferrari oder Red Bull Racing) mit einem Ausflug neben die Bahn.



Verstappen nahm einen neuen Anlauf, zeigte einen besseren ersten Sektor, hatte dann aber einen Fahrfehler im zweiten, daher brach der 33-fache GP-Sieger ab. Auch Lewis Hamilton in Schwierigkeiten: Räder blockiert beim Anbremsen der ersten Kurve.



Nach knapp einer halben Stunde: Lewis Hamilton auf dem Weg zur Bestzeit, dann erneut ein Fehler, dieses Mal im dritten Sektor. Dafür verbesserte sich Verstappen, auf 1:19,118 min (287 Tausendstel vor Russell).



Mick Schumacher rückte hoch auf Rang 8, dieses Mal mit einer fehlerfreien Runde, Sebastian Vettel lag auf Rang 13.



Wie schnell sind die Autos in diesem Jahr? Carlos Sainz war in Monza 356,4 km/h schnell, hier werden in der Qualifikation Geschwindigkeiten jenseits von 360 km/h erwartet.



Nach 35 Minuten: beide Mercedes mit frischen, weichen Pirelli auf der Bahn. George Russell mit neuer Bestzeit (1:18,399 min), 144 Tausendstel vor Lewis Hamilton, Verstappen nur noch Dritter, sieben Zehntel hinter Russell. Mercedes auf 1 und 2. Die Silberpfeile in den langsamen Passagen sehr eindrucksvoll.



Würde noch jemand ein Rezept gegen die Silbernen finden? Max Verstappen brach einen ersten Versuch ab, nach einem kleinen Fehler. «Das gleiche Problem wie vorher», so der zweifache Champion am Funk. Noch war der Niederländer mit dem Ansprechverhalten seines Motors nicht glücklich. So wenig happy wie Fernando Alonso mit dem Alpine-Rennwagen – er liess an der Vorderradaufhängung etwas verstellen.



Verstappen rückte den Mercedes näher, blieb aber Dritter. Wie stark sich die Piste entwickelt, zeigten dann Norris und Bottas, die zwischendurch auf die Ränge 4 und 5 vorrückten.



Zum Schluss rückte noch Charles Leclerc vor auf Rang 4, damit haben wir fürs Qualifying einen wunderbaren Dreikampf – Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari.





3. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,399 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,543

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,876

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,123

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,241

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,301

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,317

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,390

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,882

10. Alex Albon (T), Williams, 1:19,917

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,960

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,019

13. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,037

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,139

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,330

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,477

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,598

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:20,848

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,986

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,271





2. Training, Mexiko

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,970 min

02. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,798

03. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:21,177

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:21,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:21,579

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,588

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:21,618

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,693

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,993

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:22,104

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,337

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:22,371

13. Alex Albon (T), Williams, 1:22,447

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,738

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,763

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,840

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:22,879

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,316

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,320

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,369





1. Training, Mexiko

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,707 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,753

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,827

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,827

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,849

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,899

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,083

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,120

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:21,310

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:21,525

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:21,762

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,820

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,865

14. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,952

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:22,912

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,861

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:24,246

18. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:24,582

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:24,615

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:26,766