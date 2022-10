Max Verstappen-Pole: Marko witterte Mercedes-Bluff

Max Verstappen musste sich gewaltig strecken, um die verblüffend starken Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton hinter sich zu halten. Eine Einschätzung von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko.

Max Verstappen hat in Mexiko die 19. Pole-Position seiner Formel-1-Karriere sichergestellt, aber eine ganze Weile lang roch es eher nach Bestzeit für die Silberpfeile. Auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gibt zu: «Das war enger als wir gedacht haben.»

«Natürlich hatten wir Mercedes auf der Rechnung, nachdem sie im dritten freien Training beide Autos vorne hatten. Aber wir haben den Verdacht gehabt, dass Mercedes nicht ganz mit der gleichen Benzinmenge unterwegs war wie wir. Wir wussten letztlich nicht gena – bluffen sie oder nicht.?»

Der 79-jährige Grazer gibt offen zu: «Wenn Russell seine letzte Runde optimal getroffen hätte, so wäre der Abstand geringer gewesen.»



Russell raufte sich die Haare, gleichzeitig gelang Max Verstappen eine tolle letzte Runde. Helmut Marko, Le Mans-Sieger von 1971, lobt: «Max hat das bis auf Sektor 2 optimal geschafft. Bei so einer Leistungsdichte am Ende mit drei Zehnteln vorne zu liegen, damit dürfen wir zufrieden sein.»



Was auch Dr. Marko erstaunt hat – dass Verstappen nicht vor zwei Ferrari liegt, sondern vor zwei Silberpfeilen. Marko: «Eigentlich hatten wir eher mit Ferrari gerechnet.»





Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167