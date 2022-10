Toto Wolff (Mercedes): «Bessere Ausgangsposition»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff gestand nach dem Qualifying in Mexiko: «Wir haben es etwas verpennt.» Dennoch ist er sich sicher: Die Startplätze 2 und 3 sind die bessere Ausgangslage für seine Fahrer.

Am Ende blieb Max Verstappen im Qualifying auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez der Schnellste. George Russell reihte sich mit drei Zehnteln Rückstand auf dem zweiten Platz vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton ein. Dem siebenfachen Weltmeister war auf seinem schnellsten Umlauf nur fünf Tausendstel langsamer als sein Stallgefährte.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte: «Wir hatten heute im dritten Training ein Mega-Auto, wie wir an den Rundenzeiten in dieser Session gesehen haben, aber dann änderten sich die Bedingungen ein wenig und es wurde vorne wirklich eng.» Und bei den Kollegen von ServusTV gestand er: «Wir haben es insofern etwas verpennt, dass wir gegenüber dem dritten Training definitiv zurückgefallen sind.»

Und der Wiener schilderte: «Während der gesamten Session konnten wir im Stadionabschnitt nicht wirklich mit Verstappen mithalten, aber Georges Runde war auf dem letzten Run bis zum Verbremser in Kurve 12 gleichauf mit ihm.» Gleichzeitig betonte er: «Wenn wir von der Pole gestartet wären, die wir sicher gerne gehabt hätten, hätten wir vermutlich gegen den Max bei einem normalen Start keine Chance gehabt auf der Geraden, weil sie einfach schneller sind.»

«Jetzt stehen wir dahinter, und ich glaube, das gibt uns eine bessere Ausgangsposition, um dabei zu sein in der ersten Kurve», fügte Wolff an. «Wir haben unser letztes Upgrade nach Austin mitgebracht, das gut funktioniert, und wir waren in diesem Jahr in der Konfiguration mit hohem Abtrieb am besten – also schleichen wir uns langsam aber sicher wieder an die Spitze heran», ergänzte er stolz.

Qualifying, Mexiko

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,775 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,079

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,084

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,128

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,351

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,401

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,555

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,721

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,939

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,010

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,325

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,476

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,589

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,672

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,833

16. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,419

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,419

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,520

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,859

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,167