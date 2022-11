Red Bull Racing: Analyse wegen Boxenstopp von Pérez

Im Rennen von Mexiko wurde Lokalmatador Sergio Pérez durch einen langsamen Boxenstopp zurückgeworfen. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kündigte deshalb eine Untersuchung der Ereignisse an.

«Natürlich wäre ich lieber Zweiter geworden», betonte Sergio «Checo» Pérez nach dem diesjährigen Grand Prix in Mexiko, den der Rennfahrer aus Guadalajara wie schon im Vorjahr auf dem dritten Rang beendet hatte. Vor ihm kreuzten Sieger und Teamkollege Max Verstappen sowie Lewis Hamilton im Mercedes die Ziellinie.

Letzterer war in Reichweite, doch ein langsamer Boxenstopp verhinderte, dass Pérez die Chance hatte, am siebenfachen Weltmeister vorbeizukommen.«Wäre heute mehr drin gewesen? Vielleicht. Ein Reifenwechsel war nicht ganz ideal, und wer weiss, ob das gereicht hätte, um Hamilton zu packen», seufzte der Mexikaner, der sich bei seinem zweiten Reifenwechsel 5,3 sec gedulden musste, bevor er weiterfahren konnte.

Die Geschehnisse an der Box sollen noch vor dem nächsten Rennwochenende untersucht werden, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner betont: «Ich denke, ohne das Problem beim Boxenstopp, hätte es Checo an Lewis vorbei geschafft. Wir müssen nun untersuchen, was die Ursache für den langsamen Stopp war.»

Trotzdem habe Pérez eine grossartige Aufholjagd gezeigt, lobte der Brite «Er hatte erneut ein sehr starkes Tempo, aber es reichte nicht, um an Lewis vorbeizukommen. Er verpasste das DRS-Fenster um drei Hundertstel, deshalb war Lewis nicht in Reichweite», fügte Horner an.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8