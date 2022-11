GP in Kolumbien: Stefano Domenicali in Barranquilla

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat sich nach Kolumbien begeben, um in Barranquilla mit den Verantwortlichen über die mögliche Austragung eines Grand Prix ab 2024 zu sprechen.

Bereits im September wurde bekannt, dass auch in Kolumbien Interesse daran besteht, in Zukunft Gastgeberland für den Formel-1-Zirkus zu werden. Kein Wunder, denn die Königsklasse erfreut sich seit Jahren immer grösserer Beliebtheit.

Von einem heimischen GP träumt zumindest Jaime Pumarejo, Bürgermeister der kolumbianischen Stadt Barranquilla. Er erklärte gegenüber «Blu Radio», dass eine Formel-1-Delegation die Stadt in dieser Angelegenheit bereits besucht habe. «Wir können sagen, dass der Prozess sehr gut läuft», sagte der Lokalpolitiker, der gleichzeitig aber auch bestätigte, dass die endgültige Entscheidung noch aussteht.

Nun hat Formel-1-CEO Stefano Domenicali die viertgrösste Stadt Kolumbiens besucht, um sich ein Bild vor Ort zu machen und die Möglichkeit einer ersten Austragung im übernächsten Jahr, also 2024, zu sprechen. Wie die Kollegen der kolumbianischen Zeitung «El Heraldo» berichten, wurde noch keine spezifische Streckenführung ausgemacht.

Die Chancen für den Grand Prix, der unter dem Namen «Grosser Preis der Karibik» in den WM-Kalender aufgenommen werden soll, stehen nicht zuletzt gut, weil die Pläne für einen WM-Lauf in Südafrika in der Saison 2024 in immer weitere Ferne rücken. Pumarejo mahnte dennoch zur Geduld und erklärte, dass mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssen, bevor der Wunsch nach einem Formel-1-Rennen in Kolumbien Wirklichkeit werden kann.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8