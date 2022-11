James Vowles: «Mercedes vor Ferrari? Wird schwierig»

Zwei Grands Prix und ein Sprint vor Schluss der Formel-1-Saison 2022 liegt Mercedes-Benz im Konstrukteurs-Pokal 40 Punkte hinter Ferrari. Mercedes-Stratege James Vowles über die Aussichten der Silbernen.

Red Bull Racing steht als Gewinner des Konstrukteurs-Pokals 2022 fest, dahinter lautet die Frage – Ferrari oder Mercedes-Benz? Die Italiener besitzen einen Vorsprung von 40 Punkten, es steht 487:447 für die Italiener.

Mercedes-Chefstratege James Vowles sagt in einem Video der achtfachen Pokalsieger: «Wir sind hier, um Rang 2 zu erobern. In Mexiko haben wir 13 Punkte gutgemacht auf Ferrari, aber da muss mehr kommen. Die Tatsache, dass wir in Brasilien einen Sprint haben, sehen wir als Vorteil, um zusätzliche Punkte zu erobern. Ich glaube behaupten zu dürfen – endlich haben wir den Wagen so getrimmt, dass wir echte Herausforderer sind.»

«Aber ganz ehrlich: Mercedes vor Ferrari? Das wird schwierig. Um diese 40 Punkte Rückstand in einen Vorsprung zu verwandeln, muss bei uns alles stimmen. Und bei Ferrari darf ruhig das eine oder andere schiefgehen. Wir werden jedenfalls bis zur Zielflagge in Abu Dhabi auf dem Gaspedal bleiben.»

«Ich gehe davon aus, dass Ferrari in Brasilien schneller sein wird als zuletzt in Mexiko. Red Bull Racing ist uns eine Nasenlänge voraus, aber Ferrari und wir liegen derzeit auf Augenhöhe.»

«Natürlich jagen wir noch immer den ersten Saisonsieg, und wir glauben, dass wir diesem Ziel Schritt um Schritt näherkommen. Brasilien ist ein Kurs, auf dem unsere Fahrer überragende Leistungen gezeigt haben. Und wenn du ein Auto hast, mit welchem du einen Gegner unter Druck setzen kannst, dann eröffnen sich immer Möglichkeiten.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8