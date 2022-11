McLaren: Lando Norris wagt es, Nyck de Vries bereit

Lando Norris hat sich in Brasilien den Magen verdorben. Er sagte am Donnerstag alle Termine ab, will aber am 11. November unbedingt fahren. McLaren hat Nyck de Vries einen Sitz angepasst, für alle Fälle.

In den 1960er Jahren war es nicht unüblich, dass ein Formel-1-Pilot in der gleichen Saison für verschiedene Rennställe tätig war, aber selbst für die Königsklasse vor 60 Jahren wäre dies ungewöhnlich gewesen: Am 10. November sass der 27-jährige Niederländer Nyck de Vries in seinem fünften GP-Renner im gleichen Jahr!

Der Grund: Lando Norris hat sich den Magen verdorben, der 22-Jährige musste am Donnerstag alle Termine platzen lassen. Der WM-Sechste von 2021 wird alles versuchen, um heute 11. November zu fahren, das erste Training beginnt (unserer Zeit) um 16.30 Uhr.

Aber McLaren-Teamchef Andreas Seidl ist klug genug, sich abzusichern. Also liess er dem nächstjährigen AlphaTauri-Fahrer Nyck de Vries einen Sitz anpassen.

Die Sammlung von Formel-1-Rennern des dreifachen Weltmeisters (Karting, Formel E) und Formel-2-Champions von 2019 darf sich sehen lassen: Er hat im August für Alpine getestet, er fuhr erste freie Trainings für Williams (anstelle von Alex Albon in Spanien), für Mercedes-Benz (anstelle von Lewis Hamilton in Frankreich) und für Aston Martin (anstelle von Sebastian Vettel in Monza).

In Italien sprang er dann für Albon wieder in den Williams, als der Thai-Brite wegen einer Blinddarm-Entzündung notoperiert werden musste – und wurde beim GP-Debüt toller Neunter. Seine grandiose Leistung stellte die Weichen für einen Stammplatz. Landsmann Max Verstappen riet ihm dazu, doch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko anzurufen, und der Grazer handelte. De Vries erhielt einen Vertrag als AlphaTauri-Pilot 2023 neben Yuki Tsunoda!



Sollte sich Lando Norris wider Erwarten nicht besser fühlen und de Vries einsteigen, wäre das Wochenende für den Briten noch nicht zu Ende: Gemäss Formel-1-Reglement kann er auch erst am Samstag (zweites Training, dann Sprint) einsteigen, würde allerdings den Sprint als Letzter aufnehmen müssen.





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:38:36,729 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +15,186 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,097

04. George Russell (GB), Mercedes, +49,431

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +58,123

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +68,774

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

12. Alex Albon (T), Williams, +1

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 416 Punkte

02. Pérez 280

03. Leclerc 275

04. Russell 231

05. Hamilton 216

06. Sainz 212

07. Norris 111

08. Ocon 82

09. Alonso 71

10. Bottas 47

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 696 Punkte

02. Ferrari 487

03. Mercedes 447

04. Alpine 153

05. McLaren 146

06. Alfa Romeo 54

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8