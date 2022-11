Kevin Magnussen (1.) vor Sprint: «Das ist mein Dank»

Kevin Magnussen hat im Abschlusstraining zum Sprint von Brasilien die Sensation geschafft: erste Pole-Position für einen dänischen GP-Rennfahrer, erste Pole-Position für den US-amerikanischen Haas-Rennstall.

Haas-Teamchef Günther Steiner brachte den verrückten Freitag von Interlagos schön auf den Punkt: «Wenn es Suppe regnet, dann musst du mit dem Löffel bereit stehen.»

Am offiziellen Beginn des Faschings (11.11.) eröffnete sich für den Rennstall des US-amerikanischen Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas eine Gelegenheit, und Kevin Magnussen packte zu.

Welche schöne Zufälle: Heute 12. November, wenn ein Haas-Renner vor Pole-Position in den Sprint von Brasilien geht, wird Rennstallbesitzer Gene Haas 70 Jahre alt. Ein schöneres Geschenk konnte es nicht geben. Und – dies ist das 100. GP-Wochenende von Magnussen für Haas.

Auch Stunden nach dem Coup konnte der 30-Jährige aus Roskilde sein Glück noch nicht fassen: «Zuerst war es Ungläubigkeit, ich dachte – passierte das wirklich? Die nächste Emotion war überschäumende Freude. Und nun spüre ich tiefe Dankbarkeit. Gene und Günther haben mich im vergangenen Winter zurückgeholt, und ich freue mich wahnsinnig, dass ich mich auf diese Weise für ihr Vertrauen bedanken kann.»



Was war gemäss des WM-Neunten von 2018 der entscheidende Schachzug in diesem Quali-Krimi? Kevin sagt: «Das Team hat mich für Q3 als ersten Wagen in die Boxengasse gestellt. Das hat alles verändert. Ich konnte von den besten Pistenverhältnissen profitieren, diese Pole-Position ist das Ergebnis. Ich versuchte, im Auto ruhig zu bleiben, denn ich merkte, dass sich da eine gewaltige Möglichkeit eröffnet.»



Aber die erste Pole von Kevin im 140. Anlauf ist nicht nur ein Kind des Glücks: Magnussen war Siebtschnellster im ersten Quali-Segment und ebenfalls Siebtschnellster im zweiten. Sky-GP-Experte Martin Brundle: «Kevin hat schon vor Q3 tollen Speed gezeigt und fühlte sich offenbar bei diesen Verhältnissen pudelwohl.»



Kevin Magnussen ist der erste Däne, der in der Formel 1 eine Pole-Position erringen konnte. Er ist der 106. Fahrer in der Königsklasse, dem das gelungen ist, der vierte neue Pole-Mann in dieser Saison (nach Sergio Pérez in Dschidda, Carlos Sainz in Silverstone und George Russell auf dem Hungaroring). Magnussen stand in der Formel 1 noch nie in der ersten Startreihe, in Melbourne und Hockenheim 2014 sowie in Imola 2022 war er in der Quali jeweils Vierter geworden.



Letztmals so viele neue Gesichter auf Pole gab es 2012, da waren es sogar sechs.



Es ist die erste Pole für den Haas-Rennstall im 143. Anlauf, kein Formel-1-Team musste länger auf die erste Pole warten (bei British American Racing dauerte es 87 Läufe). Haas ist der erste US-Rennstall seit 1975 (Tom Pryce in Silverstone mit Shadow), dem eine Formel-1-Pole gelungen ist.





Qualifying, São Paulo

01. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,674 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,877

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,263

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,357

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,425

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,504

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,611

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,601

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

11. Alex Albon (T), Williams, 1:11,631

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:11,675

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:11,678

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:12,140

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,210

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,095

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,197

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:15,486

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,264

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:16,361