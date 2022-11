Toto Wolff: «Hoffentlich der erste von vielen Siegen»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sah sich den ersten GP-Sieg von George Russell aus der Ferne an, liess es sich aber nicht nehmen, den Sieger mittels Video-Anruf auf «Sky Sports F1» zu loben.

Einer der Ersten, die George Russell zum ersten GP-Sieg in São Paulo gratulierten, war sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. Kurz darauf meldete sich auch Toto Wolff zu Wort. Der Motorsportdirektor der Sternmarke weilte zwar nicht in Interlagos, dennoch kam er dank Video-Anruf bei «Sky Sports F1» zu Wort.

Wolff erklärte mit Blick auf den jungen Briten: «Er hat dem Druck am Ende standgehalten und der Sieg ist so verdient. Er sagte nach dem Rennen, dass er auf dem Weg zur Box an seine Kart-Tage dachte und es ist unglaublich, wie weit er gekommen ist. Nun hat er seinen ersten Sieg eingefahren und hoffentlich ist das der erste von vielen Siegen.»

«In dieser Saison ging es ein bisschen hin und her für ihn. Er hatte einen sehr starken Start in die Saison und dann ein kleines Tief. Aber unsere Fahrer treiben sich gegenseitig an und arbeiten auch zusammen, wenn es erforderlich ist. Sie sind auf einem sehr ähnlichen Niveau unterwegs und so muss es auch sein», fügte der Wiener an.

Und Wolff erinnerte sich: «James Vowles war sehr wichtig, als George in unserer Nachwuchsmannschaft war und er ist es heute noch für unsere Talente. Aber es sind so viele Leute, die während seiner bisherigen Karriere wichtig waren und sind. Ich weiss noch, dass Niki Lauda nur einmal in einer Nachwuchsklasse aufs Podest ging, als George in der Formel 3 siegte, und er sagte hinterher: ‚Das wird ein Guter.‘»

São Paulo-GP, Interlagos

01. George Russell (GB), 1:38:x34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo