Ferrari: Kasse leer, Leclerc/Sainz ohne Entwicklungen

Zu Beginn der GP-Saison 2022 wirkte Ferrari wie ein Weltmeister. Aber dann setzte sich Red Bull Racing durch, und zuletzt war auch Mercedes schneller. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto gibt zu: Das Geld ist alle.

Vor allem in der ersten Saisonhälfte 2022 galt: Ferrari hat das schnellste Auto. Aber dann bekam Red Bull Racing die eigene Fehlerquote in den Griff, der Rennstall aus Milton Keynes entwickelte intensiv, und im Sommer wurde auch Mercedes stärker. Ergebnis: In Brasilien war Ferrari nur noch dritte Kraft.

Was ist passiert bei den Italienern, nachdem im Frühling alles so vielversprechend ausgesehen hatte? Teamchef Mattia Binotto im Rahmen einer Pressekonferenz im Anschluss an den Grossen Preis von São Paulo: «Wir hatten keine Wahl. Vor dem Hintergrund des Kostendeckels hatten wir schlicht kein Geld mehr für weitere Entwicklungen.»

Der Italiener sagt weiter: «Davon ist die Entwicklung des 2023er Ferrari aber nicht kompromittiert. Wir haben an einem bestimmten Punkt beschlossen, die Entwicklung des diesjährigen Autos einzustellen. Und danach sind die Kosten ja nicht bei null. Du musst auch Ersatzteile fürs aktuelle Auto bauen, selbst ohne Entwicklung.»

Seit dem Grossen Preis von Österreich am 10. Juli hat Ferrari kein Rennen mehr gewonnen, damals triumphierte Charles Leclerc.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8