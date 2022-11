Mick Schumacher-Aus: Günther Steiner kontert Kritik

Hat Mick Schumacher sein Cockpit zu Unrecht verloren? Hätte er mehr Zeit erhalten müssen? Ist Teamchef Günther Steiner ein Selbstdarsteller? Der Südtrioler bezieht zu diesen Fragen Stellung.

Natürlich ist Ralf Schumacher wütend. Der sechsfache GP-Sieger ist davon überzeugt: Sein Neffe Mick Schumacher wurde beim Haas-Rennstall schlecht geführt, und ein erheblicher Teil der Schuld an den mangelnden Ergebnissen gehe auf die Kappe des Teams und könne nicht dem Piloten angekreidet werden.

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher hat Haas-Teamchef Günther Steiner sogar als Selbstdarsteller bezeichnet: «Mick hat gezeigt, dass Potenzial da ist. Aber egal, was er gemacht hat, das Team und Günther Steiner waren damit nie damit zufrieden. Mit normalen Massstäben ist dieses Verhalten nicht zu erklären. Das muss schon fast etwas Persönliches sein. Ich glaube, dass Günther Steiner nicht damit klarkommt, dass eine andere Person bei Haas im Fokus steht. Er ist halt sehr gerne derjenige, der im Vordergrund steht.»

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher vertritt die Ansicht, dass sein Neffe besser hätte geführt werden müssen. Hat Mick Schumacher bei Haas wirklich alle Möglichkeiten erhalten, sich zu bewähren? Im Fahrerlager des Yas Marina Circuit bezieht der 57-jährige Norditaliener Steiner zu den Vorwürfen. Der Meraner sagt: «Ja, dieser Meinung bin ich. Wir behandeln unsere Fahrer fair. Und mit der deutschen Medienlandschaft hat die Trennung nichts zu tun. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Die Medien müssen genug Raum erhalten, um eine eigene Meinung äussern zu dürfen.»

«Aber wenn etwas nicht gut läuft, dann weckt das Emotionen, dann äussern Leute ihre Meinung, und das sollen sie durchaus dürfen. In Sachen Piloten sehe ich das so – manchmal brauchen sie eine Umarmung und manchmal brauchen sie einen Weckruf. Wenn ein Fahrer nur in Watte gepackt wird, dann wird er selbstgefällig.»

Steiner sieht sich – trotz seiner enormen Popularität, Netflix sei Dank – nicht als Selbstdarsteller. «Ich will einfach gute Arbeit leisten. Hier geht es nicht um Aufmerksamkeit. Ich mache einen Job und die Leute nehmen den wahr. Ich kann ja schlecht den Leuten sagen – schaut mich bitte nicht an. Ich denke nicht, dass ich mich dazu verteidigen sollte. Jeder kann tun und lassen und sagen, was er will. Ich mache hier bei Haas nicht, was ich will, sondern ich mache das, was ich für unser Team das Beste halte.»



Nochmals: Hat Mick Schumacher wirklich alle Möglichkeiten erhalten, sich in Szene setzen zu können. Günther Steiner findet: ja. «Ja, beide Piloten haben die gleichen Möglichkeiten. Ich habe auch nie ein Geheimnis daraus gemacht – ein Teil der mangelhaften Ergebnisse liegt an uns, nicht an Mick. Aber wir kamen einfach zum Schluss: Wenn wir über eine ganze Saison besser abschneiden wollen, dann ist die Chance dazu grösser mit einem erfahrenen Piloten wie Hülkenberg.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. George Russell (GB), 1:38:34,044 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,529 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,051

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,441

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,561

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,056

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,080

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,690

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,552

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,552

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +26,183

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +29,325

13. Mick Schumacher (D), Haas, +29,899

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +31,867

15. Alex Albon (T), Williams, +36,016

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +37,038

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Elektrik

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Kollision mit Magnussen

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollision mit Ricciardo





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8