Mika Häkkinen: «Klare Botschaft von Max Verstappen»

Formel-1-Champion Mika Häkkinen (54) spricht über die Weigerung von Max Verstappen, in Brasilien seinen Teamkollegen Sergio Pérez vorzulassen. «Wir hatten auch Stallorder, aber bei uns lief das anders ab.»

Kurz vor Schluss des Grossen Preises von São Paulo erhielt Max Verstappen die Anweisung, seinen dahinter folgenden Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez überholen zu lassen. Was der Champion nicht tat. Daraufhin gab es viel Hass im Internet, was Max Verstappen anwidert.

Der Finne Mika Häkkinen, Formel-1-Champion der Jahre 1998 und 1999, hat sich die Szenen von Interlagos genau angesehen und sagt: «Wir hatten damals bei McLaren natürlich auch Stallorder. Wir haben so etwas in der Regel vor dem Rennen besprochen und festgelegt, wie wir das umsetzen wollen. David Coulthard und ich haben uns die Hände gereicht, damit war das abgemacht. Jedem war klar – wenn im Rennen eine gewisse Situation entsteht, dann wissen wir genau, was wir machen müssen.»

Der 54-jährige Häkkinen weiter: «Max ist ein Racer durch und durch, und ganz offenbar ist er ein Fahrer, der sich daran erinnert, was früher passiert ist. Er hat dem Team klargemacht, wieso er seinen Platz nicht räumte, und da drängt sich natürlich schon der Verdacht auf – das war eine Retourkutsche.»

Seitens Red Bull Racing wird beteuert, es gab vor dem Rennen keine Absprache, was Platzwechsel angeht. Der 20-fache GP-Sieger Häkkinen glaubt, das ist die Wahrheit: «Es wäre schon ziemlich unartig, wenn sich Max über eine Anweisung des Rennstalls hinwegsetzen würde. Ich glaube aber nicht, dass Verstappen generell ein Typ ist, der auf alles pfeift und dem rundweg egal ist, was mit dem Teamkollegen passiert. Ich glaube vielmehr: Da war etwas in der Vergangenheit, und Verstappen wollte darauf hinweisen.»



«Ob Max nun in Abu Dhabi Pérez helfen wird, das hängt von ihrer Position auf der Strecke ab. Ich bin überzeugt – wenn es die Platzierungen erlauben und die Situation erfordert, dann wird Verstappen dieses Mal dem Mexikaner Platz machen. Brasilien war für mich eine klare Botschaft von Max an Pérez: ’Ich weiss, was du damals getan hast, und ich habe es nicht vergessen. Also mach das nicht noch einmal.’»





2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672