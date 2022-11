Christian Horner: «Ein Jahr mit Höhen und Tiefen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freute sich nach dem Saisonabschluss in Abu Dhabi über den WM-Titelgewinn von Max Verstappen und von seinem Team. «Wir widmen diesen Erfolg Dietrich Mateschitz», erklärte er.

Das Red Bull Racing Team durfte sich in Abu Dhabi über einen WM-Abschluss nach Mass freuen: Champion Max Verstappen sorgte mit seinem 15. Saisonsieg für einen neuen Rekord für die meisten GP-Triumphe in diesem Jahr. Einziger Wermutstropfen war, dass sein Teamkollege Sergio Pérez als Dritter hinter Charles Leclerc ins Ziel kam und damit im Duell um den zweiten Rang in der Fahrer-Wertung gegen den Ferrari-Star unterlag.

Dennoch war Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner glücklich, als er erklärte: «Das letzte Jahr hat jedem Teammitglied alles abverlangt. Diese Saison erlebten wir ein Jahr mit Höhen und Tiefen und wir erlebten auch Schwierigkeiten, die wir hinnehmen mussten. Wir mussten den Verlust unseres Besitzers Dietrich Mateschitz verkraften. Die Formel 1 war seine Leidenschaft. Er hat so vielen Fahrern eine Chance gegeben, er hat uns eine Chance gegeben. Wir widmen ihm diesen Erfolg.»

Und der Brite erinnerte sich: «Wir haben auch schmerzvolle Zeiten erlebt. Bei der Regeländerung 2014 waren wir verloren. Aber wir haben nie aufgegeben und das Ziel im Auge behalten. Jeder hat sich auf die Herausforderung konzentriert, wieder nach vorne zu kommen und im vergangenen Jahr haben wir das auch geschafft. In diesem Jahr sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Dass wir nach acht langen Jahren den Konstrukteurstitel zurückerobern konnten, ist ein Beweis für unsere Hingabe und unseren starken Willen.»

«Es war ein starkes Jahr für das Team. Die harte Arbeit, die wir hinter den Kulissen geleistet haben, all die Leute, die man nicht zu sehen bekommt, haben eine Herkules-Aufgabe gemeistert. Wir haben einige Schwierigkeiten gemeistert und was wir geleistet haben, übertrifft alle Erwartungen», ergänzte Horner.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8