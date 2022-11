Max Verstappen über faule Tricks: «Ist das fair?»

Hat Red Bull Racing den zweiten WM-Rang von Sergio Pérez verloren, weil auf fragwürdige Strategien verzichtet worden ist? Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bezieht dazu klar Stellung.

Natürlich wird in der Königsklasse mit einer ziemlich grossen Trickkiste gearbeitet. Und in gewissen Phasen des WM-Finales 2022 mit den Hauptdarstellern Max Verstappen, Charles Leclerc und Sergio Pérez kam mir die WM-Entscheidung 2016 in den Sinn, ebenfalls hier in Abu Dhabi.

Erinnern Sie sich noch? Damals führte Mercedes-Star Lewis Hamilton, der darauf folgende Nico Rosberg wusste, dass ihm Rang 2 zum Titel reichen würde, aber Hamilton vorne fuhr zum Schluss so gemächlich, dass Rosberg zwar nicht vorbeikam, dahinter aber Sebastian Vettel im Ferrari und Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing bedrohlich aufrückten.

Damit wir uns richtig verstehen: Hamilton tat nichts Unerlaubtes. Er erhöhte einfach auf ganz subtile Art und Weise den Druck.

Im WM-Finale 2022 nun schoss mir durch den Kopf: Was, wenn Red Bull Racing Leader Verstappen gebeten hätte, etwas Tempo rauszunehmen, damit Charles Leclerc zwar näher rückt, aber eben genau noch so schnell zu fahren, dass Max vor dem Ferrari bleibe. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass Verstappen ein solch taktisches Manöver perfekt ausgeführt hätte.

Dieser Schachzug hätte es Pérez hinter Leclerc vielleicht ermöglicht, sich auf Leclerc zu werfen. Das wäre auch ein Dankeschön von Verstappen an Pérez gewesen. Niemand hat vergessen, wie sich Pérez vor einem Jahr hier in Abu Dhabi wie ein Löwe gegen Hamilton gewehrt hat, um die WM-Chancen von Verstappen am Leben zu erhalten.



Also gab es eine entsprechende Überlegung bei Red Bull Racing? Max sagt sofort: «Nein, die gab es nicht. Und seien wir mal ehrlich – es ist auch recht knifflig, so etwas perfekt auszuführen. Du riskierst da schon eine Menge. Gewiss, du kannst einen Gegner blockieren, aber ist das fair? Was mich angeht, so wäre das kein sehr angenehmes Ende einer so schönen Saison gewesen.»



«Es sah ohnehin so aus, als würde Pérez den Charles noch einholen können. Aber dann, so scheint mir, ist er in einen Kampf zwischen Gasly und Albon geraten, da gingen wohl einige Sekunden verloren. Ich habe das auf den grossen Videowänden verfolgen können.»



Pérez selber schätzt: «Zwei Sekunden waren futsch, vielleicht mehr. Die beiden erhielten blauen Flaggen gezeigt, aber sie waren halt in ihren Zweikampf vertieft. Ich war einfach zur falschen Zeit dort. Ich sah eine Lücke und stach hinein, aber diese Tür fiel zu, ich musste heftig bremsen, zum Glück konnte ich eine Kollision vermeiden.»



«In einem anderen Grand Prix hätte das vielleicht eine Strafe gegeben, aber wir haben hier das Finale, also was soll’s? Ich will jetzt einfach nur noch nach Hause und nicht mehr über solche Dinge reden müssen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8