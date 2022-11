Toto Wolff: «Hatten mehr schlechte als gute Momente»

Nach dem enttäuschenden Finale auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi zog Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff eine entsprechende Saisonbilanz. Der Wiener nahm kein Blatt vor den Mund.

Das Mercedes-Team rechnete schon vor dem Start des letzten Rennwochenendes mit einem schwierigen Saisonfinale. Und das Qualifying auf dem Wüstenkurs von Abu Dhabi bestätigte die Befürchtung von Teamoberhaupt Toto Wolff, dass der Yas Marina Circuit kein so gutes Pflaster für die Silberpfeile ist, wie es die Strecke in Interlagos beim vorangegangenen Kräftemessen war.

Lewis Hamilton und George Russell durften aus der dritten Startreihe ins letzte Saisonrennen starten – hinter den beiden Red Bull Racing-Stars und den beiden Ferrari-Piloten. Und nur einer der Mercedes-Fahrer sah am Ende die Zielflagge: George Russell kam als Fünfter über die Ziellinie. Bei Hamilton sorgte die Hydraulik dafür, dass er kurz vor dem Ende des Rennens in der Box verschwand. Der siebenfache Weltmeister wurde wegen des Späten Ausfalls noch als Achtzehnter gewertet.

Wolff erklärte nach dem Saisonabschluss gewohnt nüchtern: «Diesmal haben wir wirklich keine gute Leistung gezeigt. Wir haben alle Fehler gemacht, die wir machen konnten: Wir hatten nicht das Tempo, ein Fahrer ist ausgefallen und beim anderen sind die Reifen eingebrochen – das ist eine gute Zusammenfassung der Herausforderungen in dieser Saison für uns.»

Der Mercedes-Motorsportdirektor ärgerte sich rückblickend: «Wir haben die Reifen in den ersten paar Runden verheizt, weil wir attackiert haben. Das Auto schien am Anfang stark zu sein, aber dann gab der rechte Vorderreifen einfach nach, und vielleicht hätten wir das vorhersehen müssen.»

Und der Wiener betonte: «Wir wussten, dass Abu Dhabi ein schwieriges Rennen für uns werden würde, also war zumindest diese Vorhersage richtig, aber leider haben wir dann Fehler gemacht, die wir hätten vermeiden können.»

«Für uns war dies eine prägende Saison, und wir werden dieses Auto als Mahnmal im Werk ausstellen», fügte er lachend an. Und er fasste mit Blick auf die ganze Saison und den Doppelsieg von São Paulo zusammen: «Wir hatten mehr schlechte als gute Momente, aber die guten waren spektakulär, wie vor einer Woche in Brasilien, was uns daran erinnert hat, wie gut wir sein können. Es ist okay, wie wir uns jetzt fühlen, aber wir arbeiten hart daran, dass wir nächstes Jahr wieder vorne dabei sind!»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8