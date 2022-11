Günther Steiner über 2022: «Eine Achterbahnfahrt»

Haas-Teamchef Günther Steiner freute sich nach dem Rennen in Abu Dhabi über den achten Platz in der Konstrukteurswertung. Der Südtiroler betonte aber auch: «Das Rennen lief nicht wie gewünscht.»

Für Haas-Teamchef Günther Steiner bot der letzte WM-Lauf des Jahres wenig Grund zur Freude. Mick Schumacher startete von Position 12 zwar von einer aussichtsreichen Position, doch weder er noch sein Teamkollege Kevin Magnussen schafften es in die Punkte.

Schumacher bekam sogar eine 5-Sekunden-Zeitstrafe aufgebrummt, weil er im Rennen einen Crash mit Williams-Pilot Nicholas Latifi verursacht hatte. Dennoch schaffte es der Deutsche am Ende als Sechzehnter vor seinem Stallgefährten zu bleiben. Denn der Däne musste sich mit dem 17. Rang begnügen.

Trotzdem konnte das Haas-Team am Ende aufatmen, denn auch die AlphaTauri-Piloten Pierre Gasly und Yuki Tsunoda gingen im 22. Kräftemessen der Saison leer aus. Somit durfte sich der US-Rennstall mit zwei Punkten Vorsprung über den wichtigen achten Platz in der Konstrukteurswertung freuen.

Steiner erklärte denn auch: «Das Ziel, das wir uns am Sonntagmorgen gesteckt haben, war schlicht den achten Platz in der Konstrukteurswertung zu halten. Und das haben wir auch geschafft.» Mit Blick auf die ganze Saison betonte er aber auch: «Wir haben uns das ganze Jahr hindurch durchgekämpft und es war eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen.»

«Letztlich sind wir in der WM-Tabelle aber nach vorne gekommen, und das ist sehr wichtig für uns. Nun lautet das Ziel fürs nächste Jahr, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen», fügte der Südtiroler an, und stellte klar: «Das Rennen lief nicht wie gewünscht, aber der achte Gesamtrang bei den Teams lässt das in den Hintergrund rücken.»

Im nächsten Jahr wird das Haas-Team mit Nico Hülkenberg und Magnussen auf Punktejagd gehen, die Entscheidung für den zweiten Fahrer neben dem Dänen fiel sehr spät. Schumacher wird sich mit einer Reservistenrolle begnügen müssen, denn alle Cockpits für 2023 sind bereits vergeben.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8