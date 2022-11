Mattia Binotto (Ferrari): «Ein wichtiges Jahr»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto freut sich über die Fortschritte, die sein Team in diesem Jahr gemacht hat. Der Italiener weiss aber auch, das noch viel Arbeit auf die Scuderia wartet, will man die ehrgeizigen Ziele erre

Das Ferrari-Team durfte sich am Ende einer langen Saison in Abu Dhabi zwar nicht über einen Sieg freuen, wohl aber über den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung und den zweiten Platz von Charles Leclerc in der Fahrer-WM. Auch sein Teamkollege Carlos Sainz hatte allen Grund zum Strahlen, er schaffte es an Lewis Hamilton vorbei auf den fünften WM-Rang.

Teamchef Mattia Binotto erklärte: «Der zweite Platz in der Konstrukteurs- und der Fahrer-Wertung ist das Ergebnis harter Arbeit in dieser Saison. Es war ein wichtiges Jahr, in dem wir uns zum Ziel gesetzt hatten, wieder konkurrenzfähig zu werden, und das ist uns auch gelungen.» Gleichzeitig mahnte er: «Wir wissen jedoch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, wenn wir die Titel gewinnen wollen.»

Der Ingenieur lobte seine Mannschaft: «Ich gratuliere dem gesamten Team, den Fahrern, Ingenieuren und Mechanikern hier in Abu Dhabi und all jenen, die zu Hause in Maranello hart gearbeitet haben, denn sie waren in der Lage, sich auf unsere Ziele für dieses Wochenende zu konzentrieren.»

Und Binotto ergänzte: «Die Saison hatte ihre schwierigen Momente, aber insgesamt war sie von grosser Bedeutung. Wir können das Jahr 2022 hinter uns lassen, weil wir wissen, dass wir grosse Fortschritte gemacht haben, und ab Dienstag beginnen wir bei den Testfahrten mit den Vorbereitungen für die neue Herausforderung, die uns im Jahr 2023 erwartet. Ich möchte unseren Fans für ihre unermüdliche Unterstützung in dieser Saison danken. Danke auch an Sebastian Vettel für alles, was er der Formel 1 und Ferrari gegeben hat.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8