Martin Brundle zu Schumacher und Haas: «Nase voll»

Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle glaubt: «Die Ergebnisse von Mick Schumacher in dieser Saison sind eines, aber ich glaube, Haas hatte einfach zu Nase voll vom Umfeld Mick Schumachers.»

Mick Schumacher hat seinen Formel-1-Stammplatz verloren und ist bei Haas durch seinen deutschen Landsmann Nico Hülkenberg ersetzt worden. Keiner kann schönreden, dass der 23-jährige Schumacher gemessen an seinem Stallgefährten Kevin Magnussen zu wenig gute Ergebnisse herausgefahren und zu viel Schrott abgeliefert hat.

Aber der langjährige Grand-Prix-Pilot Martin Brundle (63), heute als Formel-1-Experte in Diensten der britischen Sky, wittert noch einen anderen Grund, wieso Mick Schumacher bei Haas keinen neuen Vertrag erhalten hat.

Der 158-fache GP-Teilnehmer und Sportwagen-Weltmeister von 1988 sagt: «Ich glaube, Haas hatte einfach die Nase voll vom Umfeld Mick Schumachers und dem ganzen Druck, der da von aussen erzeugt wurde. Er wird auch von Ferrari fallengelassen, das sind schwierige Zeiten für ihn.»

Die Weichen sind gestellt Richtung Mercedes, und auch Martin Brundle glaubt: «Wir werden Mick Schumacher woanders wiedersehen. Denn ich finde, er hat einen Platz in der Startaufstellung verdient. Vielleicht muss er als Reservefahrer ein Jahr lang Wasser treten.»



«Bei Haas setzen sie auf die Karten Erfahrung und Selbstsicherheit statt auf die Jugend, denn dieser Weg hat für sie nicht funktioniert.»



Beim WM-Finale von Abu Dhabi kollidierte Schumacher mit dem Williams von Nicholas Latifi und landete auf Rang 16. Nach dem Fallen der Zielflagge zeichnete Mick in Kurve 12 einige Kringel auf den Asphalt, so wie das viele Piloten zum Schluss einer WM tun, zur Freude der Fans.



Daraufhin gab’s von Haas eine Ermahnung am Funk. «Es tut mir leid, Mick, kannst du bitte damit aufhören, ernsthaft. Sorry, aber du kannst das nicht machen.»



Die Antwort von Mick: «Das ist in Ordnung. Ich liebe euch auch.»





Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8