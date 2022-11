Nico Rosberg: «Mercedes wird um WM-Titel kämpfen»

Der frühere Mercedes-Pilot Nico Rosberg lobt seinen ehemaligen Brötchengeber für die gemachten Fortschritte. Er ist überzeugt: Mercedes wird im nächsten Jahr um den WM-Titel kämpfen können.

Nico Rosberg nutzte seinen Auftritt in der «Sky Sports F1»-Sendung «Any Driven Monday» nicht nur, um ein Loblied auf den zweifachen Weltmeister Max Verstappen zu singen. Der Deutsche fand auch viele nette Worte für seinen früheren Arbeitgeber Mercedes. Denn die Werksmannschaft der Sternmarke erwischte zwar einen schwachen Start ins Jahr.

Im Laufe der Saison konnte Mercedes deutlich zulegen, und beim zweitletzten Saisonlauf in São Paulo schaffte es George Russell dann, sowohl im Sprint als auch im Rennen den ersten Platz zu belegen. Sein Teamkollege Lewis Hamilton machte das Glück des Silberpfeil-Teams mit dem zweiten Platz perfekt. Der siebenfache Weltmeister schaffte es allerdings nicht, einen Sieg einzufahren.

Für Rosberg steht fest: «Mercedes hat eine unglaubliche Kehrtwende geschafft, das ist phänomenal. Am Anfang waren sie bis zu einer Sekunde pro Runde langsamer als die Spitze, der Rückstand betrug mindestens sieben bis acht Zehntel. In Mexiko und Brasilien hatten sie dann das schnellste Auto im Rennen, und das ist eine unglaubliche Leistung.»

«Abu Dhabi war wohl ein Rückschlag, es war schockierend für sie, so weit von der Spitze entfernt zu sein», fügte der 37-Jährige an. Der Weltmeister von 2016 ist sich dennoch sicher: «Ich vermute, dass Mercedes am Anfang der nächsten Saison noch etwas im Hintertreffen sein werden, denn sie haben viel Zeit gebraucht, um die Probleme des diesjährigen Autos zu finden. Aber im Lauf der Saison werden sie so, wie sie bisher entwickelt haben, eine Chance haben, um den WM-Titel zu kämpfen.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8