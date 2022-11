Günther Steiner: «Schumacher kann besser werden»

Günther Steiner hat sich für den erfahreneren Piloten entschieden: Mick Schumacher musste Nico Hülkenberg weichen. Der Haas-Teamchef erklärt, warum er dem jungen Deutschen dennoch viel zutraut.

Lange musste sich Mick Schumacher in Geduld üben, und am Ende wurde er enttäuscht: In der Woche vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi teilte ihm Teamchef Günther Steiner mit, dass nicht er, sondern sein Landsmann Nico Hülkenberg im nächsten Jahr an der Seite von Kevin Magnussen für Haas auf Punktejagd gehen wird.

Der Grund für die Entscheidung zugunsten des 35-Jährigen liegt auf der Hand: Haas will nach vorne kommen – und dazu braucht es einen erfahrenen Piloten. Steiner erklärt im «Beyond The Grid»-Podcast mit Tom Clarkson: «Mick kann ein guter Fahrer werden, oder er ist schon ein guter Fahrer, aber er kann besser werden.»

«Aber wie lange wird das dauern?», fragt der Südtiroler. «Da er mit uns wachsen würde, kann er unseren Wachstum nicht vorantreiben. Das wollen wir aber, deshalb haben wir uns gefragt, wie wir vorankommen können», fügt der Publikumsliebling der Netflix-Serie «Drive to Survive» an.

«Wir haben uns umgesehen und wir kannten Nico – denn wir hatten in den Jahren zuvor einige Gespräche, die allerdings nie dazu geführt haben, dass er für uns arbeitet. Der Respekt war also offensichtlich vorhanden. Er war verfügbar, war aber seit drei Jahren nicht mehr Vollzeit dabei. Deshalb fragten wir uns, ob er es schaffen kann», erzählt Steiner.

«Er fuhr zwei Rennen mit Aston Martin in diesem Jahr und hat sich dabei ziemlich gut angestellt. Wir haben analysiert, was besser für das Team ist und am Ende kamen wir zum Schluss, dass ein erfahrener Pilot uns schneller voranbringen wird. Denn in der Formel 1 musst du schnell sein, sonst verlierst du an Schwung und kommst ins Hintertreffen», weiss der 53-Jährige.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8