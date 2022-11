Toto Wolff über Hamilton: «Das kümmert ihn nicht»

Lewis Hamilton blieb in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Start seiner Formel-1-Karriere ohne Saisonsieg. Das kümmert den siebenfachen Weltmeister aber nicht wirklich, betont Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff.

Toto Wolff und seine Schützlinge George Russell und Lewis Hamilton haben eine schwierige Saison hinter sich. Das Team, das acht Jahre lang die Konstrukteurswertung für sich entschieden hat, musste früh einsehen, dass es diesmal nicht um den WM-Titel mitkämpfen kann. Immerhin einen Saisonsieg durfte die Werksmannschaft der Sternmarke bejubeln – beim zweitletzten Rennen in São Paulo.

Diesen Triumph fuhr Aufsteiger Russell ein, der auch den Sprint in Brasilien für sich entschied. Hamilton ging hingegen leer aus – und das zum ersten Mal seit seiner ersten Formel-1-Saison im Jahr 2007. Dass er es das ganze Jahr nicht geschafft hat, als Erster die Zielflagge zu sehen, sei für den 103-fachen GP-Sieger aber nicht so wichtig, betonte Toto Wolff am Rande des Yas Island Circuits in Abu Dhabi.

Der Motorsportdirektor der Silberpfeile sagte: «Hamilton sagt, dass es ihn nicht wirklich kümmert, dass er jedes Jahr mindestens einen Sieg geholt hat. Und ich versuche, mich in seine Lage hineinzuversetzen. Vor Brasilien war mir die Frage, ob wir in diesem Jahr noch ein Rennen gewinnen werden, auch weitestgehend egal.»

«Aber es fühlt sich sehr gut an, dass wir es geschafft haben, das Rennen zu gewinnen. Denn so kann wenigstens keiner sagen, dass wir dieses Jahr kein einziges Rennen gewonnen haben. Doch ich glaube nicht, dass Lewis der Rekord von mindestens einem Sieg pro Saison wichtig war. Er weiss, dass es viel wichtiger ist, dass wir ihm nächstes Jahr ein Auto geben, mit dem er um den Titel kämpfen kann», betonte der Wiener ausserdem.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8