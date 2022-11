Sebastian Vettel: Formel-1-Rückkehr als Top-Manager?

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner plauderten mit Sebastian Vettel in Abu Dhabi auch über eine mögliche Zukunft des Deutschen als Teammanager.

Sebastian Vettel hat auch nach seinem Abgang in Richtung Ferrari nach der Saison 2014 nie abgerissen. Deshalb liess er es sich auch nicht nehmen, in Abu Dhabi persönlich bei seinem früheren Team vorbeizuschauen, mit dem er vier WM-Titel erobert hat. Dabei sprach der Heppenheimer auch über seine Zukunft, wie Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko im Interview mit «Sky» verriet.

Der Grazer erklärte, eine Rückkehr von Vettel als Im Top-Management des Teams sei ausgeschlossen. Man habe zwar nur geplaudert. «Aber wir hatten eine Diskussion und ich denke, wenn er eine Top-Position im Management bekommen könnte, könnte ihn das reizen. Das hat sich herauskristallisiert.»

Er selbst werde ja bald 80 Jahre alt, betonte Marko schmunzelnd. Doch vorerst wolle er Vettel in Ruhe lassen. «Wir lassen ihn einmal ein paar Bäume pflanzen, und dann schauen wir, was passiert. Er hätte sicher das Potenzial und auch die Persönlichkeit dafür.»

Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt, dass Vettel seine Arbeit an der Spitze eines Teams gut machen würde. «Er ist ein Menschenkenner. Er versteht den Wert von Menschen und welchen Beitrag sie für den Erfolg leisten. Aber es liegt an ihm zu entscheiden, mit welchen Themen er sich nun auseinandersetzen wird.»

Vettel selbst bleibt offen, wenn es um eine mögliche Rückkehr in den GP-Zirkus in einer anderen Rolle als jene des Fahrers geht. Zunächst wolle er die Zeit mit seiner Familie geniessen, betonte der 35-Jährige in Abu Dhabi.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8