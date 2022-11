Nico Hülkenberg: Als Mazepin-Nachfolger ein Thema

Das Haas-Team hat sich entschieden, im nächsten Jahr mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg anzutreten. Der Deutsche war schon als Nachfolger für Nikita Mazepin eine interessante Option.

Als Russland den Krieg gegen die Ukraine startete, entschied sich Gene Haas, sich von Nikita Mazepin und Sponsor Uralkali zu trennen. Für den Rennfahrer aus Moskau musste schnell ein Ersatz gefunden werden, und einer der Kandidaten, der auf der Liste von Haas stand, war auch Nico Hülkenberg.

Der Deutsche wird im nächsten Jahr anstelle von Mick Schumacher für die amerikanische Mannschaft auf Punktejagd gehen. Am Anfang der Saison 2022 fiel die Wahl auf seinen Teamkollegen Kevin Magnussen, weil dieser das Team bereits aus den vier gemeinsamen Jahren zwischen 2017 und 2020 kannte.

Teamchef Günther Steiner erklärt im Podcast «Beyond the Grid»: «Ich denke, er war auf der Liste, aber ich es war einfach so, dass Kevin die einfachste Lösung war. Denn wir kannten ihn und wir wussten, was wir von ihm erwarten konnten. Er musste in einer schwierigen Situation einen Vorsprung, weil er erst zwei Wochen vor dem Saisonstart kam.»

«Nun haben wir drei – oder besser gesagt zweieinhalb – Monate Zeit, bis es wieder losgeht. Es bleibt uns also etwas mehr Zeit, aber wenn es nur zwei Wochen sind, und du einen Fahrer hast, der jeden kennt und mit den Abläufen im Team vertraut ist... Wir arbeiten etwas anders als die anderen Teams, und wenn du dann alles schon kennst, hast du einen Vorteil. Das hat auch der fünfte Platz in Bahrain bewiesen», betont der Südtiroler.

