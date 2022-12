Sensation: Mattia Binotto von Ferrari zu Mercedes?

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat die Kündigung eingereicht. Wechselt der 53-jährige, in der Schweiz geborene Italiener ausgerechnet zum langjährigen Ferrari-Rivalen Mercedes-Benz?

Es war die Formel-1-Meldung des Tages am 29. November: Mattia Binotto verlässt Ferrari, der Teamchef hat seine Kündigung eingereicht. Eigentlich ein Wunder, wie lange es der ruhige Italiener auf dem Schleudersitz von Ferrari ausgehalten hat. Als Favorit unter möglichen Nachfolgern gilt der Franzose Fred Vasseur.

Ferrari hat nicht kommuniziert, wie lange Mattia Binotto für kein anderes GP-Team arbeiten darf. Branchenüblich ist eine Frist von sechs bis zwölf Monaten. Und dann? Binotto wird nachgesagt, auf der Wunschliste von Alpine zu stehen, um die technische Leitung bei den Franzosen zu übernehmen. Oder – pikant – er könnte ausgerechnet zum langjährigen Ferrari-Rivalen Mercedes-Benz wechseln. Unklar ist, wie Binotto dort am besten in die bestehende Aufstellung passen könnte.

Alles undenkbar? Nicht in der Formel 1. Immerhin sind vor Binotto schon herausragende Techniker wie Aldo Costa und James Allison von Ferrari zu Mercedes gezogen. Und vielleicht blüht Binotto nach einem Tapetenwechsel auf, so wie seine zwei Kollegen zuvor.

Aldo Costa war Technikchef bei Ferrari, als die Italiener vorderhand letztmals einen Fahrer-WM-Titel gewannen, das war 2007 mit Kimi Räikkönen, verdammt lang her. Aber Costa ist überzeugt davon, dass Ferrari alle Ressourcen besitzt, um wieder einen Titel zu erobern, wie er gegenüber den Kollegen von Automoto betont hat. Da sprach der zurückhaltende Ingenieur aus Parma auch über den unterschiedlichen Druck, den er bei Ferrari und bei Mercedes spürte.



«Als ich 2012 zu Mercedes kam, merkte ich schnell, dass dort eine ganz andere Atmosphäre herrscht – sehr pragmatisch und anpassungsfähig, da war nichts zu spüren von Politik und Drama. Bei Mercedes wird alles daran gesetzt, dass sich die Mitarbeiter auf ihren verschiedenen Posten so gut als möglich entfalten können.»



Natürlich unterstellen diese Worte, dass all dies bei Ferrari eben nicht passiert. Costa weiter: «Bei Ferrari bist du unter ständiger Beobachtung. Die Medien machen Druck, die Tifosi machen Druck, die Aktionäre machen Druck, der Barista macht Druck, bei dem du am Morgen einen Espresso trinkst.»



Von 2014 bis 2018 entstanden die Silberpfeile unter Costas Leitung, 2018 wurde Costa zunächst Berater, dann ging er auf eigenen Wunsch zurück nach Italien. Dort übernahm er den Posten des leitenden Technikers in der Rennwagenfabrik Dallara.



James Allison dockte erstmals 1999 bei Ferrari an, ging 2005 als stellvertretender Technischer Direktor aber zurück zu Benetton, das mittlerweile zum Werksteam von Renault geworden war. 2009 wurde er dort zum Technischen Direktor ernannt, diesen Posten behielt er auch, als der Luxemburger Investor Gérard Lopez Renault das in Enstone angesiedelte Team abkaufte. Ab Juli 2013 war Allison zurück in Maranello, dieses Mal als Technischer Leiter.



James Allison war verheiratet, seine Rebecca schenkte ihm drei Kinder: Emily, Matteo und Jonathan. Am 22. März 2016 gab Ferrari bekannt, dass Allison seine Gattin unerwartet verloren habe. Der Engländer erhielt von Ferrari eine Auszeit auf unbestimmte Zeit. Aber schon im April war er wieder an der Arbeit. In der Folge verschlechterte sich das Arbeitsklima zwischen Allison und Ferrari. Die Italiener dementierten wochenlang Gerüchte um eine angebliche Trennung. Ende Juli 2016 wurde aus dem Gerücht aber Tatsache: Ferrari bestätigte, dass Allison das Team mit sofortiger Wirkung verlassen habe.



Allison wurde im Februar 2017 als neuer Technischer Direktor des Mercedes-Rennstalls vorgestellt, am 1. März nahm er seine Arbeit auf. Gleich im ersten Jahr für den neuen Arbeitgeber gab es den vierten Titelgewinn von Lewis Hamilton und den vierten Triumph im Konstrukteurs-Pokal in Folge für Mercedes-Benz, 2018 bis 2020 verteidigten Hamilton und Mercedes ihre Titel unter Allison erfolgreich. Erst 2021 konnte Max Verstappen die Titelserie von Hamilton beenden.





