Red Bull Racing: Demo-Fahrt in Milton Keynes

Um den zweiten Weltmeistertitel von Max Verstappen und die Rückeroberung des Konstrukteurspokal zu feiern, unternahmen die Red Bull Racing-Stars in Milton Keynes eine besondere Demo-Fahrt.

Mit 15 Saisonsiegen hat Max Verstappen nicht nur seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt, er hat auch einen neuen Rekord für die meisten GP-Siege in einem Jahr und eine weitere Bestmarke für die meisten WM-Punkte aufgestellt. Darüber hinaus schaffte er es zusammen mit seinem Teamkollegen Sergio Pérez, dem Red Bull Racing Team den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung zu bescheren.

Um die diesjährigen Erfolge zu feiern, hat das Team in Milton Keynes, wo das Formel-1-Werk der Champions steht, die erste Demofahrt seit elf Jahren unternommen. Sowohl Verstappen als auch Pérez waren vor 30.000 Zuschauern im RB7 unterwegs, mit dem Sebastian Vettel 2011 zum WM-Titel fuhr. Auch WRC-Legende Sébastien Loeb war mit von der Partie, genauso wie Driftkönig Connor Shanahan.

«Nach einer so unglaublichen Saison sowohl den Fahrer- als auch den Konstrukteurspokal nach Hause in unsere Stadt Milton Keynes zu bringen, erfüllt uns mit viel Stolz. Wie könnte man diese Erfolge besser feiern als in der Stadt, die von Anfang an unsere Heimat war! Wir möchten dem Stadtrat und den Behörden in Milton Keynes für alles danken, was sie getan haben, um den heutigen Tag möglich zu machen», erklärte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

«Vor allem möchten wir uns bei den Fans bedanken. 30.000 Menschen sind gekommen, um den ganzen Tag mit uns zu feiern. Wir sind sehr dankbar für ihre Unterstützung, die wir mit in jedes einzelne Rennen nehmen. Wir von Red Bull Racing wünschen Ihnen allen schöne Feiertage und freuen uns darauf, Sie alle im neuen Jahr wiederzusehen, wenn wir in die Saison 2023 starten, um unsere WM-Titel zu verteidigen», ergänzte der 49-jährige Brite.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8