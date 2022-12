Partytruppe Red Bull? So wurde Adrian Newey überzeugt

Red Bull Racing galt in den Anfängen vor allem als Partytruppe. Adrian Newey war skeptisch – verließ sich dann aber auf die Meinung eines Weggefährten.

Adrian Newey und Red Bull Racing: Diese Kombination funktioniert seit 2006 äußerst erfolgreich. Mit dem Designguru hat der Rennstall vier Fahrertitel mit Sebastian Vettel und zwei mit Max Verstappen geholt.

Als Red Bull Racing in die Formel 1 kam, hatte sich Newey schon einen Namen gemacht, hatte bereits Titel mit Williams und McLaren gewonnen. Red Bull Racing hingegen war neu. Motiviert und engagiert, doch etwas fehlte.

«Was fehlte, war eine klare technische Ausrichtung», sagt Teamchef Christian Horner, der damals ebenfalls neu in der Branche war. «Adrian war der Beste, den es je in der Formel 1 gegeben hat, also war es die Frage, wie wir Adrian für das Red-Bull-Team gewinnen können.»

Horner und Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko versuchten es wenig subtil «Christian hat es sich in der Saison 2005 zur Gewohnheit gemacht, dass wenn ich ins Fahrerlager kam, er immer zufällig vorbeigekommen ist», lachte Newey.

In Silverstone «gab es einen weiteren zufälligen Austausch und wir fingen an, ein bisschen mehr zu reden. Und dann tauchte plötzlich dieser Herr in einer schwarzen Lederjacke hinter einem Lastwagen auf und sagte: 'Ich bin Helmut Marko, hier ist meine Karte. Wir werden telefonieren.'»

Sie telefonierten, wie wir heute wissen, war es ein gutes Gespräch. Allerdings spielt auch David Coulthard, den Newey aus seiner Zeit bei Williams und McLaren gut kannte und der in der ersten F1-Saison 2005 Red-Bull-Pilot war, eine entscheidende Rolle.

Denn Coulthard überzeugte Newey davon, dass sich hinter dem Ruf von Red Bull als «Partyteam» eine seriöse, gut finanzierte, ehrgeizige und hungrige Gruppe von Rennfahrern verbirgt, die verzweifelt nach Erfolg strebt.

«David ist ein guter Freund, jemand, dessen Urteil ich sehr vertraue, und David gab mir grünes Licht. [Red Bull Racing] veranstaltete immer große Partys - war dies ein Team, das ernst genommen werden würde? Aber wenn man hinter diese Fassade blickte, dann sah es für mich so aus, als hätte es alle Bausteine.» Newey sollte in den Folgejahren erfolgreich mithelfen, sie zusammenzufügen.