Formel-1-Saison 2023: Honda wieder auf der Startliste

Die Formel-1-Teilnehmerliste für das nächste Jahr bestätigt die Startnummern der Neueinsteiger und den Namenswechsel von Fernando Alonso. Ausserdem feiert Honda bei den Motor-Bezeichnungen ein Comeback.

Die Formel-1-Startliste für die Saison 2023 wurde am Donnerstag veröffentlicht und ein genauerer Blick offenbart, dass Fernando Alonso nun mit dem Namen Fernando Alonso Diaz antritt. Der zweifache Champion, der das Alpine-Team verlassen hat, um fortan für Aston Martin Gas zu geben, folgt damit der spanischen Tradition, sowohl den Nachnamen des Vaters als auch der Mutter zu übernehmen – genauso wie es Sergio Pérez tut, der auf der Nennliste schon in diesem Jahr mit dem vollen Namen Sergio Pérez Mendoza vertreten ist.

Die Teilnehmerliste bestätigt auch, mit welchen Startnummern die Rookies im Feld im nächsten Jahr antreten wollen. Auf Oscar Piastris McLaren wird die 81 prangen, Logan Sargeant wird bei Williams mit der Startnummer 2 antreten und Nyck de Vries, der in Monza bei seinem GP-Einsatz im Williams des erkrankten Alex Albon punkten konnte, wird für AlphaTauri mit der Nummer 21 in der Formel-1-WM antreten.

Bei den Teambezeichnungen gibt es nur eine Änderung: Das Haas-Team tritt mit dem neuen Titelsponsor MoneyGram im Namen an. Das Unternehmen, das sich auf weltweite Online-Finanztransaktionen spezialisiert hat, ist der erste Titelsponsor der US-Truppe seit der Trennung von Uralkali. Das Abkommen mit dem russischen Bergbau-Unternehmen mit Sitz in Beresniki (Zentral-Russland) wurde wegen des Kriegs in der Ukraine vorzeitig aufgelöst, was zu Rechtsstreitigkeiten geführt hatte.

Auch bei den Motoren-Namen gibt es eine Änderung: Honda kehrt in die Bezeichnung für die Antriebseinheit im GP-Renner von Champion Max Verstappen und Sergio Pérez zurück. Statt «Red Bull Power Trains» wird das Triebwerk, das im neuen Motorenwerk in Milton Keynes entsteht, als «Honda RBPT» bezeichnet, wobei RBPT die Abkürzung für Red Bull Power Trains ist. Die Japaner haben sich auf der FIA-Liste jener Motorenhersteller eingetragen, die ab 2026 in der Formel 1 mitmischen wollen.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8