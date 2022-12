Zak Brown über Piastri: «Immer ein gutes Zeichen» 17.12.2022 - 09:21 Von Vanessa Georgoulas

© LAT McLaren-CEO Zak Brown ist überzeugt: «Oscar Piastri wird ein sensationeller Fahrer sein»

Mit Oscar Piastri startet im nächsten Jahr ein vielversprechendes Talent in der Formel 1. McLaren-CEO Zak Brown erklärt, warum die Erwartungen an den 21-Jährigen aus Melbourne so hoch sind.