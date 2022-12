Günther Steiner: «Magnussen ist reifer geworden»

Haas-Teamchef Günther Steiner blickt noch einmal auf die diesjährige Saison und die Formel-1-Rückkehr seines Schützlings Kevin Magnussen zurück. Der Däne erntet viel Lob von seinem Chef.

Es war ein Comeback, das in kürzester Zeit und sehr spät zustande kam: Als das Haas-Team im Zuge des Ukraine-Krieges die Trennung von Nikita Mazepin beschloss, wurde schnell ein Ersatz für den Russen gefunden: Kevin Magnussen, der bereits von 2017 bis 2020 in Diensten des Haas-Teams stand, wurde kurzerhand zurückgeholt.

Und der 30-Jährige aus Roskilde bedankte sich mit einem starken Start in die Saison für das Vertrauen: Er qualifizierte sich als Siebter und kam im Grand Prix als Fünfter ins Ziel. Auch in Saudi-Arabien, Imola, Silverstone, Spielberg und Texas schaffte er es in die Top-10 und damit auch in die Punkte.

Unbestrittenes Highlight im Comeback-Jahr war die Eroberung der Pole in São Paulo. Doch die Saison hatte auch für Magnussen ihre Höhen und Tiefen, wie Günther Steiner auf «Formula1.com» betont. Der Teamchef des US-Rennstalls erklärt rückblickend: «Als er gleich beim ersten Rennen in die Punkte fuhr, hatte er das Team hinter sich. Doch nach der Sommerpause hatte er etwas Mühe. Wir wissen nicht, warum das passierte. Doch das konnte er überwinden.»

Über Magnussen sagt der Südtiroler auch: «Er ist reifer geworden, alleine durch die Tatsache, dass er auch älter geworden ist. Wir alle werden ruhiger und sehen die Dinge etwas anders. Meistens ist er sehr entspannt, und nun, da er Mark Slade als Renningenieur an seiner Seite hat, hoffe ich, dass wir in Zukunft einen noch besseren Kevin erleben werden.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format