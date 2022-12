Sebastian Vettel: Verpasst er WM-Auftakt in Bahrain?

​Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel schwelgte im Rahmen der ServusTV-Sendung «Sport und Talk im Hangar-7» in Erinnerungen und verblüffte mit einigen knackigen Ansagen.

Sebastian Vettel war als Gast beim Jahresabschluss der Sendung «Sport und Talk im Hangar-7» von ServusTV – und damit Teil einer hochkarätigen Gesprächsrunde Runde mit Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, dem zweifachen Weltmeister Max Verstappen und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Vettel sorgte gleich zu Beginn für Lacher: «Ich habe eben festgestellt, wie alt das Auto doch aussieht», meinte der Deutsche kurz seiner Ankunft beim Anblick eines seiner ehemaligen Arbeitsgeräte. «Ich war schon lange nicht mehr im Hangar, aber es kehren viele tolle Erinnerungen zurück.»

Der 35-jährige Vettel hat 38 seiner 53 Siege für Red Bull Racing geholt, also drei mehr als Max Verstappen. Aber beim Heppenheimer wird sich nach Abschluss seiner GP-Karriere Einiges ändern: «Ich weiss gar nicht, wann im nächsten Jahr das erste Rennen stattfindet, ich hoffe jedenfalls, ich verpasse es nicht. Schauen wir mal und lassen wir uns überraschen, was die Zeit bringt.»

Der vierfache Weltmeister zeigte viel Humor: «Christian Horner und ich sehen nicht mehr ganz so jung aus wie damals, als wir gemeinsam diese Titel einfuhren. Aber ich finde, Helmut sieht fast noch gleich aus – er wird uns alle überleben.»



Vettel meinte über seine eindrucksvolle Karriere: «Ich möchte nichts davon missen, aber jetzt liegt viel Neues vor mir.»



Vor kurzem erhielten die Rennställe gesalzene Rechnungen – für den F1-Führerschein namens Superlizenz ihrer Piloten. Zu diesen hohen Gebühren sagt Vettel: «Das finde ich nicht okay. Es sind ja meist die Teams, die das zahlen müssen. In anderen Sportarten muss man nicht so viel bezahlen, dass man teilnehmen darf. Ich meine, wir können uns als Formel-1-Fahrer gewiss nicht beschweren, aber dennoch.»



Zum emotionalen WM-Finale von Abu Dhabi sagt Vettel: «Es war ein wenig seltam, man weiss ja auch nicht so richtig, was man erwarten soll. Ich habe grosses Glück, dass ich einen solch schönen Abschied feiern durfte. Die Anerkennung durch die anderen Fahrer bedeutet mir viel. Es war etwas Besonderes, und das macht es einem dann doppelt schwer.»



Zum alten und neuen Weltmeister Max Verstappen sagt Vettel: «Ich kann Max nur gratulieren. Seine Leistung 2022 war phänomenal. Es gab bisher noch keinen Formel-1-Fahrer, der so dahergekommen wäre und auch gleich ein bisschen frech war. Er hat schon ein unglaubliches Gespür, das merkt man, wenn man sieht, was er mit dem Auto so alles anstellt. Und er liest Situationen im Rennen extrem schnell. Da kann man nur den Hut ziehen.»





Sebastian Vettel in der Formel 1

299 WM-Läufe (von USA 2007 bis Abu Dhabi 2022)

53 Siege

57 Pole-Positions

38 beste Rennrunden

122 Podestplatzierungen

8 Hattricks (Pole-Position, beste Rennrunde und Sieg am gleichen GP-Wochenende)

4 Grand-Slams (Pole-Position, beste Rennrunde und Start/Ziel-Sieg)

3098 WM-Punkte

3501 Führungsrunden

Weltmeister 2010, 2011, 2012 und 2013

WM-Zweiter 2009, 2017 und 2018

WM-Dritter 2015