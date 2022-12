Christian Horner: Dank an Fans zum Jahresende

Zum Jahresende wendet sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner an die Fans des GP-Rennstalls aus Milton Keynes und bedankt sich für die Unterstützung und den Ansporn.

Das Red Bull Racing Team durfte in diesem Jahr viele Erfolge feiern, Max Verstappen setzte mit 15 Saisonsiegen eine neue Rekordmarke und schaffte es auch, seinen im Vorjahr erkämpften WM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez siegte zwei Mal und wurde WM-Dritter. Das Team durfte sich über den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung freuen.

Deshalb fällt die Jahresbilanz von Christian Horner auch besonders gut aus. Der Teamchef wendet sich zum Jahreswechsel mit einer Message an die Fans und zählt auf: «Was für ein unglaubliches Jahr wir als Team hinter uns haben. Wir haben nach den grössten Regeländerungen der letzten 40 Jahre ein Auto von Grund auf neu gebaut. 17 Siege, 28 Podiumsplätze, acht Pole-Positions, die höchste Punkteausbeute eines Teams in der Geschichte des Sports, die Fahrer-WM-Krone und unser erster Konstrukteurstitel seit neun Jahren sind einfach phänomenal.»

«Der RB18 ist bei weitem unser erfolgreichstes Auto. In ihm hat Max den Rekord für die meisten Siege in einer Saison für das Team gebrochen. Und das Auto hat im Sport einen neuen Standard für die meisten aufeinanderfolgenden Siege eines Teams gesetzt. In den Händen von Max und Checo hat es die spannendsten Rennen geliefert, die wir in der Formel 1 seit langem gesehen haben. Dieser rekordverdächtige Erfolg wäre ohne unsere Fans nicht möglich gewesen», betont der Brite.

«Ich möchte euch allen aufrichtig für eure Unterstützung während der Saison danken und dafür, dass ihr uns einen Grund gegeben habt, weiter nach besseren Ergebnissen zu streben. Ihr wart einfach grossartig», erklärt Horner. Und er ergänzt: «Ich möchte auch unserem Gründer Dietrich Mateschitz für seine Vision bei der Gründung dieses Teams, für seine unermüdliche Unterstützung in den letzten 17 Jahren und für seine Leidenschaft für den Motorsport danken. Sein Geist lebt weiter.»

«Das Tempo war in diesem Jahr unerbittlich, und es hat sich ungemein gelohnt, aber jetzt ist es an der Zeit, etwas herunterzufahren und die dringend benötigte Zeit mit Freunden und Familie zu geniessen. Die Pause ist wirklich wohlverdient», stellt der Teamchef ausserdem klar.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format