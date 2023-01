Romain Grosjean über Schumacher: Falsche Entscheidung

​Was können die Formel-1-Fans vom Grand-Prix-Jahr 2023 erwarten? Der Genfer Romain Grosjean, der in der Königsklasse 179 WM-Läufe bestritten hat, sagt voraus, was in der kommenden Saison passieren kann.

2022 hiess das grosse Duell der Saison Red Bull Racing gegen Ferrari oder Max Verstappen gegen Charles Leclerc. Aber wie geht das weiter? Setzt sich dieser Zweikampf fort, oder erleben wir, dass sich da vermehrt auch Mercedes einmischt? Was können die Mittelfeld-Teams ausrichten?

Über solche Fragen hat sich auch der langjährige Formel-1-Fahrer und heutige IndyCar-Pilot Romain Grosjean Gedanken gemacht, auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Der Genfer sagt, Team für Team, was er Fahrern und Rennställen zutraut.

Mercedes

«Eine unveränderte Aufstellung mit Lewis Hamilton und George Russell. Ich gehe davon aus, dass Mercedes 2023 erheblich stärker auftritt, und daher ist zu erwarten, dass ein bis in die Haarspitzen motivierter Lewis Hamilton auf die Siegerstrasse zurückkehrt.»

Red Bull Racing

«Keine Frage – wer 2023 Weltmeister werden will, muss an Max Verstappen und Red Bull Racing vorbei. Für mich ist dieses Duo glasklar der Favorit.»

Ferrari

«Bei gleichbleibendem Fahrerduo, mit Charles Leclerc und Carlos Sainz, ist die grosse Veränderung der neue Teamchef, also Fred Vasseur für Mattia Binotto. Ferrari hatte 2022 den notwendigen Speed im Qualifying, aber es mangelte an der Umsetzung im Rennen. Das wird Vasseur verbessern müssen. Leclerc muss an seiner Fehlerquote arbeiten, Sainz muss konstanter auf dem Niveau von Leclerc fahren.»



Alpine

«Ich finde die Idee einer französischen Nationalmannschaft mit Esteban Ocon und Pierre Gasly cool. Ich wünsche mir, dass sie gut zusammen arbeiten. Das darf nicht zu einem internen Duell ausarten, wer nach Fernando Alonso hier das Sagen hat. Gut ist, dass beide erfahren und GP-Sieger sind. Früher waren sie nicht die besten Freunde, aber das müssen sie hinter sich lassen. Das Management muss hier hellwach bleiben.»



McLaren

«Lando Norris hat in den vergangenen zwei Jahren bewiesen, wie gut er ist. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie sich neben ihm der junge Oscar Piastri macht. Der ganze Vertrags-Schlamassel mit Alpine und McLaren war gewiss nicht die schönste Art und Weise, zu einem Formel-1-Stammplatz zu kommen, aber ich glaube, dass McLaren für Piastri ein sehr gutes Umfeld ist.»



Alfa Romeo

«Valtteri Bottas bringt enorme Erfahrung mit, Guanyu Zhou hat eine sehr gute erste GP-Saison gezeigt. In der zweiten Saisonhälfte 2022 konnte der Chinese den Finnen eher gefährden, und wir werden davon mehr sehen in der kommenden Saison.»



Aston Martin

«Fernando Alonso wird dieses Team erheblich antreiben. Er ist ein fantastischer Fahrer, der weiss, wie man seine Mannschaft motiviert. Ihn zu verpflichten, das war ein genialer Schachzug von Aston Martin. Die einzige Gefahr dort: Wenn das Auto nicht schnell genug ist, kann Fernando ungehalten werden. Formel-1-Fahrer gehören nicht zu den geduldigsten Menschen.»



AlphaTauri

«Nach zwei Jahren Formel 1 und dem Weggang von Pierre Gasly ist Yuki Tsunoda auf dem Papier der Leader im Team, neben Nyck de Vries, der bislang erst einen Grand Prix bestritten hat. Der Niederländer war Kart-Weltmeister und hat auch in der Formel 2 und Formel E den Titel geholt. Er kam auf ungewöhnlichem Weg in die Königsklasse, hat aber einen Stammplatz unbedingt verdient. Dank mehr Erfahrung sehe ich Tsunoda zunächst vorne, aber de Vries wird schnell aufholen.»



Haas

«Nico Hülkenberg ins Auto von Mick Schumacher zu setzen, das hätte ich jetzt nicht getan. Ich finde, Mick hat eine gute zweite Saisonhälfte 2022 gezeigt. Aber ganz offensichtlich wollte das Team mit einem anderen Piloten arbeiten. Ich bin mit Nico in der Formel 3 im gleichen Team gefahren und habe ihn später in der GP2 und in der Formel 1 als Rivalen erlebt, ein überaus talentierter Fahrer. Aber nochmals – ich hätte nicht so entschieden.»



Williams

«Nach seinen Leistungen 2022 war es für mich klar, dass Alex Albon bleiben würde. Logan Sargeant hat eine starke Formel-2-Saison gezeigt, und ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er eine Chance in der Formel 1 erhält. Das sind auch fabelhafte Nachrichten für die Königsklasse in Amerika. Ich lebe inzwischen ja in Amerika und sehe, wie die Formel 1 dort dank der Netflix-Doku ‘Drive to Survive’ boomt.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format