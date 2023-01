George Russell (Mercedes): «Nicht unser Problem»

Die Seitenkasten-Konzepte am Ferrari, am Auto von Red Bull Racing und am Mercedes

​Nur ein Rennwagen der Flügelauto-Generation 2022 wies extrem kompakte Seitenkästen auf – der Silberpfeil von Mercedes. Das Auto war eine Enttäuschung. George Russell sagt, ob Mercedes umdenken muss.

Der englische Traditionsrennstall Williams tauchte Anfang Juli 2022 in Silverstone mit komplett umgebautem Wagen auf – mit Seitenkästen, die eine Mischung der Lösungen von Red Bull Racing und Ferrari darstellten. Alpine hatte sich da längst schon an RBR orientiert, Aston Martin ebenfalls, AlphaTauri von Anfang an. Zum Saisonbeginn hatte Williams sehr kurze Seitenkästen verwendet, nicht ganz so extrem wie die Lösung am Silberpfeil, aber den Seitenkästen des Mercedes von allen gegnerischen Autos noch am ähnlichsten.

Im Grunde zeichneten sich nach der Einführung der neuen Flügelauto-Generation 2022 in Sachen Seitenkästen drei Lösungswege ab: jener von Red Bull Racing, jener von Ferrari, mit der von den Italienern liebevoll «Badewanne» genannten Delle, ab Ungarn von Haas übernommen, sowie die Ultrakompakt-Variante von Mercedes-Benz.

Mercedes tat sich mit dem Modell W13 sehr schwer, und die Aerodynamik des Autos von Lewis Hamilton und George Russell wurde hinterfragt. Das hat Mercedes-Technikchef Mike Elliott offen zugegeben: «Grundsätzlich ist für mich jedoch nicht der Seitenkasten das entscheidende Teil, sondern der Boden. Aber die Lösungswege hier geben vor, wie die Seitenkästen geformt werden, und ja, wir sehen uns zahlreiche verschiedene Varianten an, auch die Version von Red Bull Racing.»

«Ich fände es dumm, nicht genügend Demut zu zeigen und nicht zugeben zu können – vielleicht hatten wir nicht den richtigen Weg eingeschlagen. Aber es gibt nicht nur das Konzept von Red Bull Racing. Es gibt zahlreiche interessante Lösungen die Boxengasse rauf und runter. Wir finden Vieles interessant und sehen uns das sehr aufmerksam an.»



«Als Aerodynamiker musst du immer allem gegenüber offen sein. Und es hilft immer, aerodynamische Ansätze der Gegner zu verstehen. Also nimmst du dir einen Seitenkasten wie von Red Bull Racing vor und stellst dir die Frage: Wieso haben sie das gemacht? Bei solchen Überlegungen kannst du immer etwas lernen.»



Elliott kündigte schon im Frühsommer an: «Vielleicht behalten wir die heutige Lösung für 2023 am Wagen, vielleicht nicht. Dazu müssen wir noch mehr Antworten finden.»



George Russell hat zum Schluss der Formel-1-Saison 2022 vertieft: «Wir haben im Laufe der Saison grosse Fortschritte erzielt. Ich bin nicht der Ansicht, dass die Form der Seitenkästen unser Problem sind. Wir konzentrieren uns auf andere Aspekte.»



Zuvor hatte der Engländer festgehalten: «Wenn wir es schaffen, dass der Wagen weniger hüpft, dann ist schon sehr viel getan. Denn wir hatten auch beim Saisonfinale von Abu Dhabi mit Porpoising zu kämpfen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format