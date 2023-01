Romain Grosjean: Von Kevin Magnussen überrascht

​Als sich der Rennstall Haas Anfang 2022 vom Russen Nikita Mazepin trennte, war für Teamchef Günther Steiner klar, wen er anruft – Kevin Magnussen. Dessen Ex-Stallgefährte Romain Grosjean wurde überrascht.

Anfang 2022 kappte Formel-1-Rennstallbesitzer Gene Haas die Verbindung zum Sponsor Uralkali und zum Piloten Nikita Mazepin, Uralakli zog vor Gericht. Haas-Teamchef Günther Steiner rief seinen früheren Piloten Kevin Magnussen an, um Mazepin zu ersetzen, und der Däne fuhr beim WM-Auftakt in Bahrain sensationell zum fünften Platz. Auch zum Saisonschluss hin setzte der erfahrene Magnussen ein Ausrufezeichen – Pole-Position in Brasilien!

Romain Grosjean ist jahrelang an der Seite von Magnussen für Haas gefahren, aber der Genfer gibt in der Sky-Sendung Any Driven Monday zu, dass ihn das Formel-1-Comeback des Dänen überrascht hat. «Das hatte ich echt nicht kommen sehen.»

«Zwei Wochen vor seiner Rückkehr hat Kevin in Sebring ein IndyCar getestet. Ich war damals auch dort, und wir haben uns unterhalten. Er sagte mir, wie gerne er IndyCar-Rennen fahren würde, weil er den Einsitzersport so vermisse. IMSA sei fabelhaft, aber ein Monoposto, das sei einfach etwas ganz Anderes. Und kurz darauf sass er im Haas-Rennwagen.»

«Kevin konnte dann sofort zeigen, was noch in ihm steckt. Und das Auto war im ersten Saisonteil stark. Dann wiederholte sich aber, was jahrelang zuvor passiert ist – Haas rutschte im Laufe der Saison zurück. Ich hoffe, sie können das eines Tages ändern und eine höhere Schlagzahl halten in Sachen Entwicklung.»



«Für Kevin freue ich mich wirklich. Denn seine guten Ergebnisse zeigen auch – an den Piloten lag es nicht, als es bei Haas jahrelang nicht so gut lief. Es ist für viele Leute schwierig, einen Fahrer richtig einzuschätzen, wen der kein konkurrenzfähiges Auto besitzt. Ich weiss, wie sehr Kevin seine zweite Karriere geniesst, und ich hoffe, er kann auch 2023 zeigen, welch toller Rennfahrer er ist.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format