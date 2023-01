Ego-Zoff bei Alpine? Warnung von Romain Grosjean

Nach dem Abgang von Fernando Alonso tritt das Alpine-Team in diesem Jahr mit Esteban Ocon und Pierre Gasly in der WM an. GP-Veteran Romain Grosjean warnt: Es könnte hitzig werden.

Die Alpine-Teamführung musste ihre Pläne für die Fahrer-Paarung 2023 gleich mehrmals ändern. Ursprünglich wollte das Werksteam von Renault auch in diesem Jahr mit Esteban Ocon und Fernando Alonso antreten, doch der Spanier entschied sich, zu Aston Martin zu wechseln, um dort den Platz des in GP-Rente gegangenen Sebastian Vettel zu übernehmen. Gerüchten zufolge war der Spanier nicht zufrieden mit der Vertragslaufzeit, die ihm bei Alpine angeboten wurde. Im Team aus Silverstone unterschrieb er ein mehrjähriges Abkommen.

Als Nachfolger des zweifachen Weltmeisters sollte dann Oscar Piastri aus dem eigenen Nachwuchskader nachrücken. Doch der talentierte Australier einigte sich lieber mit McLaren, um dort Daniel Ricciardo zu ersetzen und an der Seite von Lando Norris Gas zu geben. Deshalb wurde schliesslich Pierre Gasly verpflichtet.

Der bisherige AlphaTauri-Pilot wird zusammen mit Ocon auf Punktejagd gehen – mit seinem Landsmann verband ihn lange eine Freundschaft, die sich allerdings irgendwann man in eine grosse Rivalität wandelte. Deshalb warnt GP-Veteran Romain Grosjean in seiner Video-Analyse der Geschehnisse in der Formel 1 auf YouTube: «Das könnte schiefgehen.»

«Wenn jeder der beiden Fahrer der französische Pilot im französischen Team sein will, kann es in die Hose gehen», ist sich der Genfer sicher, der gleichzeitig einräumt: «Aber es kann natürlich auch wirklich gut laufen. Die Beiden waren nicht die besten Freunde, aber sie sind reifer geworden und wissen beide, wie es ist, ein Rennen zu gewinnen.»

«Alpine muss ein Auge auf die Beiden haben, wenn sich das teaminterne Duell in einen Ego-Kampf um den Titel des besten französischen Fahrers in der Startaufstellung entwickelt, könnte es sehr schlecht laufen für das Team», ergänzt Grosjean.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format