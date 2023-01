Günther Steiner zu Schumacher: «Wollte nicht fragen»

Haas-Teamchef Günther Steiner machte Mick Schumacher aus gutem Grund kein Angebot für einen Verbleib im US-Rennstall als Testfahrer. «Das wäre etwas billig gewesen», ist sich der Südtiroler sicher.

Mick Schumacher musste sein Haas-Cockpit nach zwei Jahren räumen, um Platz für seinen Landsmann Nico Hülkenberg zu schaffen. Der 23-Jährige hoffte lange auf einen Verbleib im US-Rennstall, doch die Team-Führung entschied sich, in diesem Jahr den routinierten Emmericher an der Seite von Kevin Magnussen auf Punktejagd zu schicken.

Schumacher, der daraufhin einen Vertrag als Testfahrer für das Mercedes-Team unterschrieb, wurde auch nicht die Reservistenrolle bei Haas angeboten. Aus gutem Grund, wie Teamchef Günther Steiner im Gespräch mit «GPFans» erklärte: «Um ehrlich zu sein, habe ich nicht gefragt. Es ist immer schwierig für jemanden, der für ein Team fuhr, auf der Reservebank Platz zu nehmen.»

«Ich denke nicht, dass er damit glücklich gewesen wäre», ist sich der Südtiroler sicher. «Er kam in dieser Angelegenheit nicht auf mich zu und ich wollte auch nicht fragen. Das wäre etwas billig gewesen, zu sagen, dass er das Auto nicht fahren, aber die Rolle des Reservisten einnehmen darf», stellte er ausserdem klar.

Schumacher selbst freut sich über seine neue Aufgabe. Er erklärte bei der Bekanntgabe seiner Verpflichtung beim Werksteam der Sternmarke: «Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang und bin Toto und allen Beteiligten sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Die Formel 1 ist eine faszinierende Welt, in der man nie aufhört zu lernen. Ich freue mich darauf, noch mehr Wissen aufzusaugen und alles zum Wohle des Mercedes-Teams zu geben.»

