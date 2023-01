Ferrari mit Frühstart: Wieso Sainz und Leclerc fahren

​Der berühmteste Formel-1-Rennstall hat seine Arbeit aufgenommen: Reservist Robert Shwartzman sowie die GP-Sieger Charles Leclerc und Carlos Sainz sind auf der Ferrari-Teststrecke Fiorano unterwegs.

Von wegen Formel-1-Testpause im Winter: Ferrari hat auf der Werks-Testbahn Fiorano einen dreitägigen Test angesetzt, damit Reservefahrer Robert Shwartzman und die Stammfahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc für die Saison fit werden. Der Monegasse Leclerc hatte sich selber ein wenig durch den Kakao gezogen: «Ich bin fett geworden.»

Trotz der Formel-1-Winterpause ist ein solcher Test nicht verboten: Denn der in Israel geborene und in Russland aufgewachsene Shwartzman, der Spanier und der Monegasse sitzen in einem GP-Renner von 2021, dem Ferrari SF21.

Ferrari hat in den vergangenen Jahren immer wieder einen solchen Test angesetzt, um Piloten, Mechaniker und Ingenieure auf Trab zu bringen.

Am 24. Januar legte Shwartzman (Formel-3-Champion 2019 und Formel-2-Gesamtzweiter 2021) nur 77 Runden zurück, es war nass und kalt in Fiorano.



Der 23-jährige Robert ist wie der Italiener Antonio Giovinazzi in der GP-Saison 2023 Ersatzfahrer, sollten Sainz oder Leclerc nicht einsatzfähig sein.



Am 25. Januar wird die Arbeit mit Carlos Sainz fortgesetzt.





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format