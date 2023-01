Carlos Sainz testet Ferrari: 119 Runden, 1 Erinnerung

​Nach Ferrari-Ersatzfahrer Robert Shwartzman war nun die Reihe am Stammpiloten Carlos Sainz, den Winterrost abzuklopfen: Testfahrten in einem 2021er Grand-Prix-Renner auf der Ferrari-Testbahn Fiorano.

Seit 24. Januar stehen die Tifosi wieder an den Zäunen der Ferrari-Teststrecke Fiorano: Der berühmteste Formel-1-Rennstall testet drei Tage lang mit einem 2021er Rennwagen, um die Fahrer, Ingenieure und Mechaniker fit zu machen für die neue Saison.

Am 24. Januar begann der in Israel geborene Russe Robert Shwartzman mit der Arbeit, der 23-Jährige ist wie Antonio Giovinazzi Reservefahrer für Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Der Spanier Sainz sass dann am 25. Januar im Auto, er drehte 119 Runden. Erneut war das Wetter meist schlecht, mit nur wenigen Aufhellungen und der Möglichkeit, auf profillosen Slicks zu fahren.

Der 28-jährige Madrilene wird beim Hineinschlüpfen in seinen Rennwagen daran gedacht haben, wie 2021 sein erster Arbeitstag in Fiorano war.



Der WM-Fünfte von 2021 und 2022 erzählte dazu: «Als ich am Morgen vor dem ersten Test daran dachte, dass nun endlich der Tag gekommen war, einen Formel-1-Ferrari zu bewegen, da bekam ich Gänsehaut. Was dann passierte, dafür fehlen mir die Worte. Ich glaube nicht, dass ich angemessen erklären kann, was in mir vorgegangen ist. Du kommst auf das Ferrari-Testgelände von Fiorano und siehst zum ersten Mal einen Ferrari mit deinem Namen an der Seite und mit deiner Startnummer. In diesem Moment wurde mir klar – das passiert wirklich. Das waren magische Momente.»



«Wenn du den Helm aufsetzt, das Visier herunterklappst und auf die Bahn fährst, bist du ganz auf die Arbeit konzentriert. Alles fühlte sich bald vertraut an. Der Wagen lief gut, ich machte keine Fehler.»



Carlos Sainz wurde damals von seinem Vater begleitet, das bedeutete ihm viel. «Eine Woche vor dem Testbeginn sassen wir zuhause zusammen, und ich sagte zu ihm: ‚Schau, das ist für mich ein ganz besonderer Tag, und ich möchte, dass du an meiner Seite bist.’ Er war sehr glücklich, dass ich diesen Moment mit ihm teilen wollte. Ich glaube, Papa war vor dem Test noch nervöser als ich!»



Was Sainz auch nicht entgangen war: «Die Fans haben zwei Transparente aufgehängt, auf einem stand ‚Vamos, Carlos!’, auf einem anderen ‚Smooth Operator’.» Hintergrund: Sainz pflegt am Funk den Sade-Song zu singen, wenn ihm eine besonders gute Leistung gelungen ist.



Carlos lacht: «Offenbar kannten die Tifosi meine kleinen Macken schon sehr gut. Nach dem Test war es mir wichtig, mit dem Privatwagen zum Pistenrand zu fahren und mich bei den Zaungästen für ihre Unterstützung zu bedanken. Ich glaube, sie fanden es schönzu spüren, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format