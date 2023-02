Mick Schumacher: Sitzprobe im Mercedes-Silberpfeil

​Mick Schumacher (23) hat seine erste Sitzprobe im 2023er Silberpfeil des Typs Mercedes W14 hinter sich. Wann wir ihn im Auto von Lewis Hamilton und George Russell fahren sehen werden, ist ungewiss.

Ende 2022 war für Mick Schumacher beim Haas-Rennstall kein Platz mehr: Die US-Amerikaner ersetzten den 23-jährigen Mick durch dessen deutschen Landsmann Nico Hülkenberg (35).

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fackelte nicht lange und nahm Schumacher, Formel-2-Champion des Jahres 2020, unter Vertrag – als Test- und Ersatzfahrer. Will heissen: Wäre Stammfahrer Lewis Hamilton oder George Russell 2023 nicht einsatzfähig, würde Mick zu seinem 44. Formel-1-WM-Lauf antreten.

Nun hat Schumacher die erste Sitzprobe im Mercedes W14 der Saison 2023 absolviert, im Rennwagenwerk von Brackley (England). Wann wir Mick erstmals im fahrenden Mercedes erleben werden, ist ungewiss.

Denn die Wintertests 2023 bestehen aus nur drei Testtagen auf dem Bahrain International Circuit, vom 23. bis 25. Februar, also aus eineinhalb Tagen für jeden Stammpiloten. Da zählt jede Runde. Mercedes gehört nicht zu jenen Rennställen, die bei einem Wintertest den Ersatzmann hinters Lenkrad lassen.

In der laufenden Saison dann ist ein Einsatz nur noch in einem ersten Training möglich oder bei Testfahrten mit Formel-1-Alleinausrüster Pirelli. Die besondere Regel für Nachwuchspiloten erfüllt Schumacher nicht: Zwei Mal im Jahr an einem GP-Wochenende sowie beim Nachsaisontest in Abu Dhabi müssen die GP-Teams in einem ersten Training einen Piloten ins Auto setzen, der als Neuling gilt und gemäss Vorschriften nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben darf.



Mercedes präsentiert Team und Fahrzeug am 15. Februar in Silverstone, wo auch gleich ein erster Funktionstest des W14 durchgeführt werden wird.





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format