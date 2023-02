Martin Brundle wundert sich über Christian Horner

In New York hat Teamchef Christian Horner seine Schützlinge Max Verstappen und Sergio Pérez als das beste Red Bull Racing-Fahrerduo bezeichnet. Darüber wunderte sich Martin Brundle.

Christian Horner stand die Freude über seine Fahrer ins Gesicht geschrieben, als sich das Weltmeister-Team am Freitag in New York präsentierte. In Anwesenheit des Champions Max Verstappen und seines Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez war der Teamchef denn auch voll des Lobes für seine beiden Fahrer.

«Wir haben das grosse Glück, zwei fantastische Fahrer zu haben, deren gemeinsame Leistungen in den letzten beiden Jahren atemberaubend waren», schwärmte der Brite, und zählte auf: «2021 hat Max seinen ersten Titel geholt und diesen im vergangenen Jahr verteidigt. Und zusammen haben er und Checo in der vergangenen Saison 17 von 22 Rennen gewonnen.»

«Sie haben in der Fahrer-Wertung den ersten und dritten Platz belegt und natürlich zum ersten Mal seit acht Jahren auch den Konstrukteurspokal wieder nach Hause geholt. Diese beiden Jungs sind meiner Meinung nach das beste Duo, das wir je in der Formel 1 hatten. Sie waren bisher unglaublich erfolgreich», freute sich Horner, der mit Blick auf die anstehende WM aber auch mahnende Töne anschlug.

«Wir werden in diesem Jahr einige harte Gegner haben, denn nachdem wir im vergangenen Jahr eine so dominante Saison hatten, werden sie nichts unversucht gelassen haben, um uns in diesem Jahr zu schnappen. Aber wir können uns glücklich schätzen, zwei so talentierte Fahrer an Bord zu haben», ergänzte der Teamchef.

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle wunderte sich über Horners Aussage zur besten Fahrer-Paarung in der Team-Geschichte. Der heutige «Sky Sports F1»-Experte fragte: «Was meint Christian, wenn er sie als das beste Fahrerduo bezeichnet? Meint er, dass sie gut harmonieren?»

«Mit anderen Worten: Sergio ist wohl etwas nachgiebiger, als es Mark Webber oder Sebastian Vettel waren. Aber ich finde das seltsam. Andererseits ist Christian der Boss, er kennt alle Fakten und das ist es, was er denkt. Und wenn man mit diesen Fahrern in die Saison geht, warum sollte man auch nicht ein paar nette Dinge über sie sagen?», fügte der GP-Veteran an.

