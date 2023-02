Christian Horner: FIA-Maulkorb? Roboter ohne Meinung

​Will der Autosport-Weltverband FIA die Piloten an die Leine legen? Die Formulierung des Verhaltens-Leitfadens für Wettbewerber lässt wenig Spielraum. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt, was Sache ist.

Für viele Fans ist klar: Die Formel-1-Wettbewerber, allen voran die Grand-Prix-Piloten, haben einen Maulkorb verpasst bekommen. Denn der Autosport-Weltverband FIA hat den Verhaltens-Leitfaden für Wettbewerber entscheidend geändert, den so genannten Sport-Kodex.

Zur Erinnerung. Dort steht neu: «Die Darstellung politischer, religiöser und persönlicher Ansichten ist untersagt, wenn sie die Grundsätze der Neutralität der FIA verletzen. Es ist generell untersagt, sich mit Sprache oder Gesten abschätzig, angreifend, grob, unverschämt oder ausfällig zu äussern oder ein unangemessenes Verhalten zu zeigen, das bei anderen Menschen zu Beleidigung oder Erniedrigung führen kann.»

Will ein Fahrer zu einem heiklen Thema Stellung beziehen, dann muss er die FIA vorab um Erlaubnis bitten. Die Piloten wie Valtteri Bottas sind fassungslos.

Klar ist im Rahmen der Red Bull Racing-Präsentation in New York auch Teamchef Christian Horner zum Reizthema angesprochen worden. Der Engländer gibt zu bedenken: «Ich bin der Ansicht, dass der Sport grundsätzlich nie als politisches Instrument benutzt werden sollte. Der Sport ist dazu da, um die Menschen zu unterhalten, sie für eine Weile in eine andere Welt zu entführen. Aber bei Red Bull Racing haben wir die Piloten noch nie daran gehindert, ihre Meinung zu sagen.»

«Es geht hier für mich darum, ein gesundes Gleichgewicht zu finden. In unserer modernen Welt hat jeder eine Stimme, die darf nicht unterdrückt werden. Natürlich muss diese Stimme verantwortungsbewusst benutzt werden. Doch wir wollen ganz sicher nicht, dass ein Haufen Roboter ohne Meinung Rennen zeigt.»





Formel 1 2023

Präsentationen

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format