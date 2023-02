Fred Vasseur: «Nur der WM-Titel kann das Ziel sein»

Der SF-23 für die Saison 2023 wurde in Fiorano enthüllt

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist seit knapp einem Monat an der Spitze der Scuderia für die Geschicke des ältesten GP-Rennstalls der Welt verantwortlich. Der Franzose weiss: Er muss ein ehrgeiziges Ziel erreichen.

Ferrari hat die neue rote Göttin aus Maranello der Welt präsentiert und wie gewohnt tat die Scuderia das mit viel Aufwand. Eine ganze Fan-Tribüne diente als Kulisse für die Bühne, auf der sich die Fahrer den Fragen der Moderatoren stellten. Und nachdem der SF-23 enthüllt worden war, erfolgte auch gleich die Streckenpremiere.

Fred Vasseur war sichtlich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Der Teamchef, der seinen Posten vor knapp einem Monat übernommen hat und damit auf Mattia Binotto folgt, der im vergangenen Jahr noch für das Team verantwortlich war, erklärte: «Es gab sehr viel zu tun, wie man sich vorstellen kann, denn es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum ersten Rennen in Bahrain. Aber daran lässt sich nichts ändern. Ich nutze die Zeit, um alle im Unternehmen besser kennenzulernen und mehr ins Detail zu gehen, aber es bleibt wenig Zeit.»

Und der 54-jährige Franzose gestand: «Es stimmt schon, es ist immer sehr aufregend, ein neues Auto zu präsentieren. Das ist unser Baby für diese Saison und natürlich ist es emotional, wenn ein solches Projekt realisiert wird. Ich liebe dieses Auto, ich liebe das Rot und den Ferrari-Schriftzug auf dem Heckflügel. Aber letztlich geht es immer um die Frage, wie schnell das Auto ist. Heute steht die Lackierung im Vordergrund, aber bald werden wir uns ganz auf die Performance konzentrieren.»

Vasseur stellte auch gleich klar: «Wenn du als Ferrari 2022 die Saison auf Platz 2 abgeschlossen hast, kann nur der WM-Titel das Ziel sein. Ich will damit aber nicht sagen, dass es einfach ist, denn in der Startaufstellung stehen auch Red Bull Racing und Mercedes, und sie verfolgen genau das gleiche Ziel. Nur ein Fahrer kann den Titel gewinnen. Aber dennoch müssen wir dieses Ziel vor Augen haben und stets bemüht sein, uns täglich zu verbessern.»

Welcher seiner beiden Schützlinge Charles Leclerc und Carlos Sainz die Nase vorn haben wird, ist dem Teamchef egal. «Beide wollen siegen, aber das Wichtigste ist, mit und für Ferrari zu gewinnen. Ich denke, beide Fahrer sind talentiert und haben das Zeug, um das Ziel zu erreichen. Und wir haben die nötige Kapazität, um beiden Fahrern genau das gleiche Auto zur Verfügung zu stellen», betonte er.

Gleichzeitig stellte Vasseur klar: «Aber wenn wir zu einem gewissen Zeitpunkt der Saison gegen ein anderes Team oder einen anderen Fahrer kämpfen, werden wir sicherlich eine Wahl treffen müssen. Die Fahrer wissen das. Aber wir haben keine Nummer 1 und Nummer 2 im Team. Und die Fahrer wissen auch: Wir werden die WM in Bahrain weder gewinnen noch verlieren, die Saison wird lang und wir werden hart kämpfen müssen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Forma