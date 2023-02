Carlos Sainz (Ferrari): Keine Lust auf zweite Geige

​Der Spanier Carlos Sainz ist mit Ferrari 2021 und 2022 WM-Fünfter geworden, in England 2022 hat er seinen ersten Grand Prix gewonnen. Zur Saison 2023 sagt Carlos: «Klar will ich Leclerc hinter mir lassen.»

Die Hackordnung unter den Ferrari-Fahrern ist seit Jahren ein Reizthema. Viele Tifosi argumentieren: Es war alles einfacher, als die Teamleitung auf einen Mann setzte, wie auf Michael Schumacher oder Fernando Alonso. Eddie Irvine, Rubens Barrichello und Felipe Massa waren die Nummer 2.

Die Ferrari-Fans haben 2022 erkannt: Strategische Fehler bei Ferrari haben die WM-Chance ebenso zunichte gemacht wie mangelnde Zuverlässigkeit des roten Renners sowie Fahrfehler von Charles Leclerc und Carlos Sainz. Doch hätte Ferrari die Chancen nicht eher wahren können, wenn konsequent auf Leclerc gesetzt worden wäre statt beiden Piloten freie Fahrt zu geben?

Der Spanier Carlos Sainz ist von solchen Überlegungen genervt, wie er uns im vergangenen Herbst darlegte: «Grundlegend kann ich diese Diskussion nachvollziehen, denn ich hatte 2022 keinen guten ersten Saisonteil, Charles war mir bei den ersten Rennen sowohl im Qualifying als auch im Renntempo einen Schritt voraus. Aber ich finde, zur Saisonmitte habe ich mich stark verbessert, und es war frustrierend, das Gefühl zu bekommen, dass mich einige Leute nicht da vorne im Mehrkampf sehen wollen.»

«Zunächst wurde ich kritisiert, weil ich nicht an der Spitze mitmischen konnte; dann wurde ich kritisiert, als ich es tat. Wo doch Charles alles gewinnen sollte. Was da teilweise von den Medien ausging, das war enttäuschend. Aber mit der Zeit wurde offenbar verstanden, dass ich nicht so sehr darauf achte, was über mich geschrieben wird.»

Schon als Sainz für Ferrari unterzeichnet hatte, sagte er: «Ich habe nichts unterschrieben, das mich zum zweiten Fahrer machen würde. In meinem Vertrag steht, so wie in all meinen Abkommen davor, dass der Rennstall über den Fahrern steht. Aber es ist nichts darüber definiert, dass ich jemanden unterstützen muss.»

Sainz hatte eine bärenstarke erste Saison mit Ferrari 2021, er wurde WM-Fünfter, der höher eingeschätzte Leclerc Siebter. Aber im ersten Saisonteil 2022 steckte bei Carlos wirklich der Wurm drin: Dreher in Australien, Kollision kurz nach dem Start in Imola, Dreher in Spanien. Ungewöhnlich für den 28-Jährigen, der 2021 kaum Fehler gemacht hatte.



Sainz sagt weiter: «Es ist eine Saison mit zu vielen Höhen und Tiefen. Womit ich zufrieden bin – ich war in der Lage, das Ruder nach einem schwierigen Saisonbeginn herumzuwerfen und mich in einem Auto zurechtzufinden, das mir zunächst nicht lag.»



Konkret neigte der knackig einlenkende Ferrari zum Übersteuern, damit konnte Charles Leclerc besser leben als Sainz. Der Spanier zieht ein neutral liegendes Auto vor.



Sainz weiter: «Wir haben nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten gemacht, weder das Team noch ich als Fahrer, und das machte mich sehr wütend. Ich verstand auch nicht, was da passiert. Ich war immer ein Fahrer, der sich schnell an ein Auto anpassen konnte. Und ausgerechnet jetzt, wo wir einen so schnellen Rennwagen hatten, wollte mir das nicht gelingen. Das war schwer zu verdauen.»



«Ich liess mich jedoch nicht ermutigen, und durch viel Arbeit mit dem Team ist es mir gelungen, das Problem in den Griff zu bekommen und das Handling des Autos so zu verändern, dass ich mich im Wagen wohler fühle. Darauf bin ich stolz.»



Und 2023? Der 162-fache GP-Teilnehmer Sainz sagt: «Es war schön, das neue Auto hier in Fiorano zu zeigen, vor 500 Fans. Das ist einzigartig. Ich habe eine lange Winterpause hinter mir, den Dezember habe ich genossen. Aber Anfang Januar spürte ich das Verlangen, an die Arbeit zu gehen, und wir haben einen Test mit einem zwei Jahre alten Wagen hier in Fiorano gemacht, um wieder in Schuss zu kommen.»



Der Madrilene grinst: «Als Spanier fühle ich mich der italienischen Mentalität näher. Ich liebe Italien, aber die Antipasti bringen mich um. Ich muss aufpassen, dass ich mich auf einen Teller beschränke, aber das ist nicht einfach.»



Sainz wurde gefragt, wer den nun der schnellere Mann sei, er oder Leclerc. Carlos augenzwinkernd: «Klar werde ich immer versuchen, die Nase vorn zu haben. Normalerweise liegen unsere Rundenzeiten dicht beisammen. Wir sind beide vom Wettbewerb beseelt, selbst wenn wir mit einem Strassen-Ferrari auf die Fiorano-Bahn gehen. Jeder will der Schnellere sein. Ich bin happy, neben Charles Leclerc zu fahren. Wir treiben einander an, aber wir bleiben dabei immer fair.»



«Es war toll, den neuen Wagen schon auf der Bahn zu sehen, nach so viel Arbeit unserer Mannschaft. Wir werden alles daran setzen, die Tifosi auf der ganzen Welt stolz zu machen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format