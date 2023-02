Lando Norris zu Maulkorb: «Sind nicht in der Schule!»

Fahrer dürfen in Zukunft nicht mehr munter drauflos reden, was kontroverse Themen angeht. Auch Lando Norris wehrt sich vehement gegen die umstrittenen Pläne.

Meinungsstarke Sportler sind Gold wert. Doch will die Formel 1 solche Fahrer überhaupt? Die aktuelle Version des Sport-Kodex - der Verhaltens-Leitfaden des Automobil-Weltverbands FIA - lässt den Schluss zu, dass den Fahrern ein Maulkorb verhängt werden soll.

«Die Darstellung politischer, religiöser und persönlicher Ansichten ist untersagt, wenn sie die Grundsätze der Neutralität der FIA verletzen», heißt es da zum Beispiel. «Es ist generell untersagt, sich mit Sprache oder Gesten abschätzig, angreifend, grob, unverschämt oder ausfällig zu äußern oder ein unangemessenes Verhalten zu zeigen, das bei anderen Menschen zu Beleidigung oder Erniedrigung führen kann.»

Dass man mit seinen Äußerungen niemanden beleidigen soll, sollte selbstverständlich sein. Doch müsste sich zum Beispiel Hamilton grünes Licht von den Verantwortlichen einholen, damit er über Rassismus oder Diversität sprechen kann?

Aktuelle Fahrer sind sauer und besorgt, was die Verschärfungen durch den Weltverband angeht.

«Wir sind nicht in der Schule. Wir sollten nicht fragen müssen: 'Können wir dies tun? Können wir das tun?'», sagte McLaren-Star Lando Norris.

Norris weiter: «Wir tun das, weil wir Millionen von Fans, Millionen von Zuschauern haben, die wir anleiten und denen wir helfen wollen. Wir sollten in der Lage sein, zu sagen und zu tun, was wir wollen. Das ist es, was den Menschen ausmacht, was uns ausmacht, was uns zu Menschen macht. Wir versuchen nur, den Menschen in der Welt zu helfen und Ratschläge zu geben, und es gibt keinen Grund, warum wir das nicht tun dürfen.»

Auch wenn man als Mensch manchmal «dumme Entscheidungen» treffe, so Norris, halten er und seine Fahrerkollegen sich für «erwachsen genug», um am Ende klug zu entscheiden.

Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format