McLaren schwach, Zak Brown gibt zu: «Ziele verpasst»

​Was ist nur mit McLaren los? Lando Norris und Oscar Piastri krebsen die meiste Zeit im letzten Feld-Viertel herum. Dabei wollten die Engländer das Mittelfeld anführen. Knallharte Worte von McLaren-CEO Zak Brown.

McLaren, der zweitälteste und zweiterfolgreichste Formel-1-Rennstall nach Ferrari, hat beim Wintertest von Bahrain einen klassischen Waagrechtstart hingelegt. Vor einem Jahr wurden die Papaya-Renner durch chronische Probleme mit den Bremsen zurückgeworfen, nun wirken sie einfach – nun, langsam.

McLaren hat sich zum Ziel gesetzt, 2023 das Mittelfeld zu kontrollieren, mit dem Plan, zwischendurch den drei Top-Teams Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes auf die Nerven zu gehen. Ähnliche Töne haben wir von Aston Martin und Alpine gehört. Aber auf dem Bahrain International Circuit haben Lando Norris und Oscar Piastri bislang enttäuscht.

Zak Brown (51), Geschäftsleiter von McLaren, nimmt kein Blatt vor den Mund: «Wo wir genau stehen, das werden wir erst am kommenden Wochenende erfahren. Wir haben uns in Sachen Entwicklung gewisse Ziele gesetzt, die haben wir verpasst. Da gibt es nichts schönzureden. Wir haben zahlreiche Evo-Teile aufgegleist, aber eines muss klar sein – wir werden in den ersten Rennen nicht dort mitmischen, wo wir eigentlich sein wollten.» Angeblich soll ein grösseres Evo-Paket erst zum vierten WM-Lauf in Baku (Aserbaidschan) bereit sein.

Der Kalifornier Zak Brown weiter: «Wenn wir das aufholen wollen, müssen wir die Ärmel weit hochkrempeln. Wir wissen, dass wir schneller werden, aber das wird Zeit brauchen.»





So wird am Samstag 25. Februar gefahren:

Red Bull Racing: Sergio Pérez (MEX)

Ferrari: Charles Leclerc (MC), dann Carlos Sainz (E)

Mercedes: George Russell (GB), dann Lewis Hamilton

Alpine: Pierre Gasly (F), dann Esteban Ocon (F)

McLaren: Oscar Piastri (AUS), dann Lando Norris (AUS)

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (FIN)

Aston Martin: Felipe Drugovich (BR), dann Fernando Alonso (E)

Haas: Nico Hülkenberg (D), dann Kevin Magnussen (DK)

AlphaTauri: Nyck de Vries (NL), dann Yuki Tsunoda (J)

Williams: Alex Albon (T)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)